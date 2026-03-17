ΧΑ: Νέα μικρή άνοδος για τον ΓΔ - «Διελκυστίνδα» στον FTSE Large Cap

Με νέα μικρή άνοδο, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, έκλεισε την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σε μια συνεδρίαση από την οποία δεν έλειψαν οι διακυμάνσεις, ιδιαίτερα στις τράπεζες.

Στο γνώριμο μοτίβο των προηγούμενων ημερών, οι συναλλαγές ξεκίνησαν με πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, κυρίως στους τίτλους των τραπεζών, με την προσφορά σταδιακά να απορροφάται.

Ξένοι και εγχώριοι αναλυτές κάνουν λόγο για εύθραυστο κλίμα, με το ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, ενώ οι αγορές δείχνουν τις τελευταίες ημέρες να συσσωρεύουν, αναμένοντας σαφέστερες ενδείξεις για την πορεία των στρατιωτικών συγκρούσεων.

Ενδεικτικές είναι πάντως οι εκτιμήσεις της ING, που σχολιάζει ότι οι αγορές ενέργειας προετοιμάζονται για παρατεταμένη διαταραχή και στο βασικό της σενάριο αναμένει ότι η μέση τιμή του πετρελαίου στο σύνολο του 2026 θα διαμορφωθεί στα 82 δολάρια το βαρέλι. Αξιοσημείωτη και η «προειδοποίηση» της Fitch για τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Διαβάστε ακόμα - Eurobank Equities: Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο της Αθήνας η κρίση στη Μέση Ανατολή

Τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι αγορές έχουν επίσης μπροστά τους τις συνεδριάσεις των Fed και EKT. Εντός συνόρων οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων συνεχίζονται, μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνουν, μεταξύ άλλων, και οι ΔΕΗ και Τιτάν, ενώ την Παρασκευή έρχεται λήξη παραγώγων καθώς και η «ετυμηγορία» της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.143,17 μονάδες με άνοδο 0,24%, έπειτα από κέρδη 0,26% και 0,10% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο ΓΔ πιέστηκε έως τις 2.114 μονάδες υποχωρώντας έως και 1,10%.

Εντονότερη η διακύμανση για τον δείκτη των τραπεζών, που αν και υποχωρούσε 2,07% στην έναρξη της συνεδρίασης, έφτασε να ενισχύεται έως και 1,53% μισή ώρα πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Τελικά ο ΔΤΡ έκλεισε στις 2.332,45 μονάδες με άνοδο 0,74%. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος 2,33% της Τρ. Κύπρου στα 8,80 ευρώ και 1,66% της ΕΤΕ στα 12,84 ευρώ. Πάνω από 1% ενισχύθηκε και ο τίτλος της Optima, ενώ οριακά ενισχυμένες έκλεισαν οι μετοχές των Eurobank και Alpha Bank σε ποσοστό 0,14% και 0,06% αντίστοιχα. Οριακά αρνητικό το κλείσιμο για την Τρ. Πειραιώς (-0,08%) στα 7,36 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 76 μετοχές ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο, έναντι 39 σε αρνητικό έδαφος και 35 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 230 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 11% (25,59 εκατ. ευρώ) σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέραν των τραπεζών, ξεχώρισε εκ νέου η μετοχή της Helleniq Energy με άλμα 4,15% στα 10,29 ευρώ, και ακολούθησαν με κέρδη άνω του 3% οι τίτλοι των Τιτάν (+3,31%) και Motor Oil (+3,16%).

Ενισχυμένη 1,02% έκλεισε η μετοχή της Σαράντης, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε στα 18 ευρώ με άνοδο 0,78%, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,46%), ΕΥΔΑΠ (+0,46%), Jumbo (+0,26%) και ΔΑΑ (+0,19%). Χωρίς μεταβολή ολοκλήρωσαν οι Lamda Development και ElvalHalcor στα 6,19 ευρώ και 3,85 ευρώ αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος η Viohalco υποχώρησε 3,84% στα 13,52 ευρώ, η Allwyn 2,41% στα 14,18 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Metlen (-1,65%), Coca-Cola HBC (-1,04%) και ΟΤΕ (-1,03%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι τίτλοι των Aegean (-0,80%), Aktor (-0,76%) και Cenergy (-0,66%).