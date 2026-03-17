Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 200 εκατ. ευρώ για έργα υποβρύχιων καλωδίων και ψηφιακών υποδομών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε σήμερα δύο νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) ύψους 200 εκατ. ευρώ για έργα σε δίκτυα υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ των οποίων και υποθαλάσσια καλώδια. Οι επενδύσεις αυτές συμβαδίζουν με τους στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ασφάλεια των καλωδίων και θα συμβάλουν στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και πέραν αυτής.

Η πρώτη πρόσκληση κατανέμει 180 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη ή τη σημαντική αναβάθμιση βασικών δικτύων, βελτιώνοντας την ασφάλεια, τη χωρητικότητα και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών της ΕΕ. Η πρόσκληση επικεντρώνεται στα 13 έργα καλωδίων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τα οποία χαρακτηρίζονται τομείς προτεραιότητας στην έκθεση σχετικά με την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών υποβρύχιων καλωδίων της ΕΕ.

Με τη δεύτερη πρόσκληση διατίθενται 20 εκατ. ευρώ για έργα που παρέχουν έξυπνες αναβαθμίσεις σε ψηφιακές υποδομές, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για την προστασία κρίσιμων υποδομών. Οι αναβαθμίσεις αυτές υποστηρίζουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης με τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων ή δεδομένων συμβάντων. Αυτό θα ενισχύσει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, βελτιώνοντας την ανίχνευση σεισμικών δραστηριοτήτων ή τσουνάμι και παρακολουθώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι επενδύσεις αυτές αποτυπώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για ασφαλή, ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις ψηφιακά δίκτυα που ενισχύουν την οικονομική και στρατηγική ανθεκτικότητα. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη (ΜΣΕ) – Ψηφιακός τομέας» αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών υποβρύχιων καλωδίων και την αντιμετώπιση δολιοφθορών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 30 Ιουνίου 2026.