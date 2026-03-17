Λέσβος: Αυστηρά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό - Κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί

Η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού σε βοοειδή της Λέσβου ενεργοποίησε άμεσα κυβερνητικά αντανακλαστικά. Αύριο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, επισκέπτεται το νησί κυβερνητικό κλιμάκιο υψηλού επιπέδου, στο οποίο συμμετέχουν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο βουλευτής του νομού Χαράλαμπος Αθανασίου, η γενική διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με μοναδικό αντικείμενο τη διαχείριση της ζωονόσου.

Σε κατάσταση απαγορευμένης ζώνης το σύνολο της Λέσβου

Παράλληλα, με αφορμή τον εντοπισμό της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης στη βορειοανατολική Λέσβο ανακοινώθηκε η λήψη αυστηρών μέτρων αντιμετώπισης.

Πρόκειται για μέτρα που λαμβάνονται σχεδίου έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται για την αντιμετώπιση της νόσου, και θέτει το σύνολο της Λέσβου σε κατάσταση απαγορευμένης ζώνης.

Τρεις εβδομάδες πριν από το Πάσχα τέθηκαν σε εφαρμογή τα εξής μέτρα:

- Απαγορεύεται η μετακίνηση ζωντανών ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα), καθώς και η διακίνηση των προϊόντων και υποπροϊόντων τους, και των ζωοτροφών, εκτός του νησιού. Ας σημειωθεί ότι αυτό περιλαμβάνει και τη διακίνηση εκτός του νησιού τροφίμων ζωικής προέλευσης από πολίτες στις προσωπικές τους αποσκευές.

- Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετακίνηση ζωντανών ζώων των ευαίσθητων ειδών μέσα στο νησί.

- Απαγορεύονται οι σφαγές των ευαίσθητων ειδών μέσα στο νησί.

- Στη μολυσμένη εκμετάλλευση, εκεί δηλαδή όπου διαπιστώθηκαν τα κρούσματα αυθώδους πυρετού, θα πραγματοποιηθεί θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλλευσης και όλα τα προϊόντα θα καταστραφούν.

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, «ο αφθώδης πυρετός (Foot-and-Mouth Disease, FMD) είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια είδη). Χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση, μέσω της άμεσης επαφής, της έμμεσης επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, οχήματα, υποδήματα, εξοπλισμό ή μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας. Μεταδίδεται και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων. Άγρια ζώα και τρωκτικά δύνανται να μεταφέρουν τον ιό από μολυσμένες εκμεταλλεύσεις σε υγιείς.

Ο αφθώδης πυρετός κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2018/1882, δηλαδή νοσήματα που δεν ενδημούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία απαιτείται η άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας.

Για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή αυστηρών μέτρων βιοπροφύλαξης και περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων, προϊόντων και υλικών.

Ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων παγκοσμίως. Τελευταία φορά που εμφανίστηκε στην Ελλάδα ήταν το 2000-2001».

ΠΟΓΕΔΥ: Ο αφθώδης πυρετός απειλεί την κτηνοτροφία

Την άμεση ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με πλήρη επιχειρησιακή ευθύνη των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η οποία τονίζει ότι ο αφθώδης πυρετός απειλεί την κτηνοτροφία.

Παράλληλα, η ΠΟΓΕΔΥ ζητά την αποφυγή οποιασδήποτε διασποράς στην υπόλοιπη χώρα, ενώ απαιτεί «άμεσες προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων με κατεπείγουσες διαδικασίες, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δικαιολογίες, καθώς και σκληρούς, πραγματικούς ελέγχους στα σύνορα και στις μετακινήσεις ζώων από την Τουρκία».

«Η πραγματικότητα είναι μία: Η ελληνική κτηνοτροφία είναι ανοχύρωτη. Η υπομονή έχει τελειώσει.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, πριν είναι αργά», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ΠΟΓΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, δηλώνει ότι θα εξετάσει τη χρήση όλων των νόμιμων μέσων (προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, κινητοποιήσεις κ.λπ.), «προκειμένου να μην επιτρέψει την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ