ΠΑΣΟΚ: Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει για Αντιπρόεδρο της Βουλής ο Ανδρουλάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του, γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, τον βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κουκουλόπουλος είναι «στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια».

Η διαδικασία εκλογής (δ') αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, θα διεξαχθεί αύριο στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο έως τώρα δ' αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ από τον κ. Ανδρουλάκη στις 12 Μαρτίου. Αμέσως μετά, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στο νομό Αρκαδίας, μετά την εκλογή του νέου δ' αντιπροέδρου, τον οποίο και θα ψηφίσει.

Σημειώνεται ότι πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νομό Αρκαδίας είναι ο γιατρός Ευάγγελος Γιαννακούρας.