Συρρικνώθηκε για 9ο συνεχόμενο μήνα η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ καθώς οι παραγγελίες μειώθηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τo Institute for Supply Management (ISM) ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε κατά 0,5 μονάδες στις 48,2 μονάδες τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μέτρηση βρίσκεται κάτω από το όριο του 50 που υποδηλώνει συρρίκνωση για 9 μήνες συνεχόμενα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η έρευνα υποδηλώνει ότι η βιομηχανική βάση της χώρας παραμένει σε στασιμότητα λόγω της αβεβαιότητας στην εμπορική πολιτική και του αυξημένου κόστους παραγωγής. Ο δείκτης του ISM για τις τιμές των υλικών που καταβάλλονται από τους παραγωγούς για τα υλικά σημείωσε άνοδο για πρώτη φορά σε πέντε μήνες και βρίσκεται περίπου 8 μονάδες υψηλότερα από ό,τι πριν ένα χρόνο.

Επίσης, οι παραγγελίες στον κλάδο συρρικνώθηκαν τον Νοέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο, ενώ οι εκκρεμείς παραγγελίες μειώθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών.

Η Susan Spence, πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων του ISM, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς οδηγεί στην πτώση, καθώς οι πελάτες αναβάλλουν τις παραγγελίες τους έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το κόστος των προϊόντων.