Νορβηγία: Εγκρίθηκε σχέδιο για την προμήθεια οπλικών συστημάτων πυροβολικού ύψους 2 δισ. δολαρίων

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατόπιν των πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση του Τραμπ ενώ δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους που έχουν προκληθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το κοινοβούλιο της Νορβηγίας ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο προμηθειών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για οπλικά συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας στην Αρκτική, όπου τα δύο έθνη μοιράζονται σύνορα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες κατόπιν των πιέσεων που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώ δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους που έχουν προκληθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αυτά είναι όπλα που μπορούν να φτάσουν πολύ πίσω από τις εχθρικές γραμμές... αυτό είναι καθοριστικό στον σύγχρονο πόλεμο», δήλωσε σήμερα στο κοινοβούλιο ο Πέτερ Φρόελιτς, εκπρόσωπος για θέματα αμυντικής πολιτικής των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης.

Επιλογή νοτιοκορεάτικων αντί αμερικανικών αμυντικών οπλικών συστημάτων

Η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε στις 24 Ιανουαρίου ότι η κυβέρνηση επέλεξε το σύστημα πυροβολικού Chunmoo της νοτιοκορεατικής εταιρείας αμυντικών συστημάτων Hanwha Aerospace, που είναι καλύτερo από τα HIMARS της αμερικανικής εταιρείας Lockheed Martin.

Ορισμένοι Νορβηγοί βουλευτές υποστήριξαν ότι η σκανδιναβική χώρα θα πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής εναλλακτικής λύσης για πυραύλους, αλλά η επιλογή αυτή έχει απορριφθεί ως πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή από κυβερνητικούς αξιωματούχους που είναι επιφορτισμένοι να επιλέξουν τα αμυντικά οπλικά συστήματα.

Το νοτιοκορεατικό σύστημα πληρούσε όλες τις απαιτήσεις που έθεσε η Νορβηγία για το επίγειο πυροβολικό, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας βολής σε βεληνεκές έως και 500 χλμ. και είχε τον ταχύτερο χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Aftenposten.

Το υπουργείο Άμυνας της Νορβηγίας, το οποίο αναμένεται σύντομα να ανακοινώσει σε ποια εταιρεία θα αναθέσει τη σύμβαση, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το υπουργείο δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποκτήσει 16 συστήματα εκτόξευσης μαζί με έναν άγνωστο αριθμό πυραύλων με συνολικό κόστος 19,5 δισεκατομμύρια κορώνες (2.0 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Hanwha Aerospace υπέγραψε πέρυσι συμφωνία με την πολωνική εταιρεία αμυντικών συστημάτων WB Electronics για τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης που θα παράγει πυραύλους στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού συστήματος πυροβολικού Chunmoo, διασφαλίζοντας την κατασκευή σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ