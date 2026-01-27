Ουκρανία: Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση σε επιβατικό τρένο στo Χάρκοβο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια επιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια επιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το τρένο χτυπήθηκε κοντά σε ένα χωριό. Είχε αναχωρήσει από το Τσοπ, κοντά στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία και κατευθυνόταν στην πόλη Μπαρβίνκοβε, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Μετέφερε 155 επιβάτες.

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι δύο δρόνοι έπληξαν μια περιοχή παράλληλα με τις γραμμές του τρένου και ένας τρίτος χτύπησε ένα από τα βαγόνια.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Κουλέμπα περιέγραψε την επίθεση αυτήν ως «άμεση ενέργεια ρωσικής τρομοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ