Αγορές | Commodities

Άλμα 3% για το πετρέλαιο - Επανέκαμψε η παραγωγή μετά από κακοκαιρία στις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Άλμα 3% για το πετρέλαιο - Επανέκαμψε η παραγωγή μετά από κακοκαιρία στις ΗΠΑ
Η παραγωγή επανέκαμψε έπειτα από μια καταιγίδα ψύχους που έπληξε το αργό πετρέλαιο.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς η παραγωγή επανέκαμψε έπειτα από μια καταιγίδα ψύχους που έπληξε το αργό, την ίδια ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης ενισχύθηκαν κατά 1,76 δολάρια ή 2,9% στα 62,39 δολάρια/βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό brent πρόσθεσε 1,98 δολάρια ή 3,02% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 67,57 δολαρίων/βαρέλι.

Οι Αμερικανοί παραγωγοί πετρελαίου έχασαν έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ή περίπου το 15% της εθνικής παραγωγής τους μέσα το Σαββατοκύριακο, όπως εκτιμούν αναλυτές και traders, καθώς εν μέσω της κακοκαιρίας που σάρωσε τη χώρα, επιβαρύνοντας τις ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο μεταξύ, ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και πολεμικά πλοία υποστήριξης έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξελίξεων γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, διατηρούν τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, δήλωσε ο Dennis Kissler, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial.

Παράλληλα, ο OPEC+ αναμένεται να διατηρήσει την παύση στις αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Reuters.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
Πετρέλαιο
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider