Ελβετία: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει τις ποινικές κυρώσεις σε φοιτητές για καθιστικές διαμαρτυρίες για τη Γάζα

Δέκα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κατήγγειλαν σήμερα τις ποινικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ελβετία σε φοιτητές που είχαν οργανώσει το 2024 καθιστικές διαμαρτυρίες στην ομοσπονδιακή πολυτεχνική σχολή της Ζυρίχης (EPFZ), σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα.

"Ο ειρηνικός ακτιβισμός των φοιτητών, εντός και εκτός της πολυτεχνιούπολης, αποτελεί μέρος των δικαιωμάτων των φοιτητών στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συγκέντρωσης και δεν πρέπει να ποινικοποιείται", δήλωσαν σε ανακοίνωση οι ειδικοί αυτοί, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αλλά δεν μιλούν εξ ονόματος του οργανισμού.

Τον Μάιο του 2024, περίπου 70 φοιτητές οργάνωσαν καθιστικές διαμαρτυρίες στην ομοσπονδιακή πολυτεχνική σχολή της Ζυρίχης για να διαμαρτυρηθούν κατά των συνεργασιών με ισραηλινά πανεπιστήμια, υπενθυμίζουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που υπογράφεται από πέντε εισηγητές του ΟΗΕ και από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η αστυνομία φέρεται να κλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και οι καθιστικές διαμαρτυρίες φέρεται να διαλύθηκαν βίαια "παρότι δεν είχε διακοπεί κανένα μάθημα και δεν είχε διαπραχθεί κανένα βίαιο συμβάν".

Μετά τις διαδηλώσεις, 38 φοιτητές έλαβαν ποινικές διαταγές και 17 μεταξύ αυτών επέλεξαν να ασκήσουν έφεση.

Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις επιβεβαίωσαν τις καταδίκες σε βάρος πέντε φοιτητών για παραβίαση ιδιοκτησίας. Ο καθένας καταδικάστηκε σε πρόστιμο με αναστολή δύο ετών, με ποσά που κυμαίνονται από 1.400 έως 2.700 ελβετικά φράγκα (περισσότερα από 1.500 έως περισσότερα από 2.900 ευρώ).

"Επιπλέον, οι καταδίκες οδηγούν σε μια καταγραφή στο ποινικό μητρώο, η οποία μπορεί να παραμείνει για αρκετά χρόνια και να έχει σημαντικές συνέπειες για τη στέγαση, την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις μελλοντικές προοπτικές καριέρας", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος των εμπειρογνωμόνων.

Δύο άλλοι φοιτητές αθωώθηκαν για διαδικαστικούς λόγους.

"Όλοι οι φοιτητές που είχαν εμπλακεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αθωώθηκαν, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τα δικαστικά και διοικητικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.400 ελβετικά φράγκα ανά άτομο", δήλωσε η εκπρόσωπος.

Οι εμπειρογνώμονες συστήνουν "έντονα" στις ελβετικές αρχές και στο δικαστικό σύστημα να λάβουν πλήρως υπόψη τις υποχρεώσεις της Ελβετίας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

"Τα πανεπιστήμια και τα κράτη πρέπει να επαγρυπνούν ώστε η έκφραση αλληλεγγύης στους σκοπούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απαίτηση της ευθύνης των κρατικών θεσμών, κυρίως όσον αφορά τις πλήρως τεκμηριωμένες περιπτώσεις διεθνών εγκλημάτων, να μην οδηγεί σε εκφοβισμούς, διώξεις, νομικές διαδικασίες ή βλάβες μακροπρόθεσμα για το μέλλον των φοιτητών", σημείωσαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ