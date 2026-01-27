Βιολάντα για συλλήψεις: «Πραγματοποιήθηκαν βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας»

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις συλληφθέντες εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Την απάντησή της στην είδηση της σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και του τεχνικού βάρδιας, έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, τονίζοντας πως οι συλλήψεις «πραγματοποιήθηκαν βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

Υπενθυμίζεται ότι και οι τρεις συλληφθέντες εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν, ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Η διοίκηση της «Βιολάντα» είχε ανακοινώσει νωρίτερα στην ημέρα πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.