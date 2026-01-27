Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

«Είναι αλήθεια πως ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει. Εάν το Ιράν κάνει το μεγάλο λάθος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε με ισχύ που όμοιά της το Ιράν δεν έχει δει ποτέ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ