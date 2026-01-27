Πολιτική | Διεθνή

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

«Είναι αλήθεια πως ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει. Εάν το Ιράν κάνει το μεγάλο λάθος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε με ισχύ που όμοιά της το Ιράν δεν έχει δει ποτέ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ιράν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider