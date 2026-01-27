Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με την ICE στην Αριζόνα - Σε κρίσιμη κατάσταση ένα άτομο από πυροβολισμούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με την ICE στην Αριζόνα - Σε κρίσιμη κατάσταση ένα άτομο από πυροβολισμούς
Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, στην Αριζόνα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο την εκπρόσωπο του σερίφη της κομητείας Πίμα.

Το συμβάν διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ανέφερε το NBC News επικαλούμενο την πυροσβεστική.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι οι άνδρες του βρίσκονται στο σημείο και συνεργάζονται με το FBI.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δε ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider