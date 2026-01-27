Πολιτική | Διεθνή

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του Λεκορνί

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του Λεκορνί
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση δεν ενέκρινε τις δύο προτάσεις μομφής κατά του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί που κατέθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή την κυβερνητική απόφαση να προχωρήσει στην έγκριση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 κάνοντας χρήση του άρθρου 49.3 του γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να νομοθετεί χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Η πρώτη πρόταση μομφής είχε κατατεθεί από τα κόμματα της αριστεράς πλην του σοσιαλιστικού και έλαβε 267 ψήφους υπέρ έναντι 289 που ήταν ο αναγκαίος για την έγκρισή της αριθμός ψήφων.

Η δεύτερη πρόταση μομφής κατατέθηκε από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και την υπερψήφισαν 140 βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έκρηξη στη Βιολάντα: Άμεσα μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων

Οι απόδημοι στριμώχνουν την αντιπολίτευση - Κυρανάκης: Γιατί κοστίζει 130.000 η άδεια ταξί; - Ο επίμονος Χάρης Δούκας

Ένα στα πέντε εμφιαλωμένα νερά που πωλούνται είναι Βίκος

tags:
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider