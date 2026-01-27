Χρυσός: Παραμένει πάνω από τα 5.000 δολάρια συνεχίζοντας ένα ιστορικό ράλι

H τιμή spot του χρυσού κέρδισε 1,3% κλείνοντας στα 5.083,14 δολ. ανά ουγγιά. Τα futures των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου ενισχύθηκαν 0,1% στα 5.085,50 δολ. ανά ουγγιά.

Ανοδικά για άλλη μία φορά κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, ξεπερνώντας το ορόσημο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η επίμονη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα ώθησε τους επενδυτές στο μέταλλο που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού κέρδισε 1,3% κλείνοντας στα 5.083,14 δολάρια ανά ουγγιά. Την Δευτέρα είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 5.110,50 δολαρίων, πριν κλείσει στα 5.014,29 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου ενισχύθηκαν 0,1% στα 5.085,50 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο χρυσός έχει ήδη σημειώσει άνοδο 18% μέχρι στιγμής φέτος, βασιζόμενος στο ρεκόρ του περασμένου έτους, παίρνοντας ώθηση με ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η αυξανόμενη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ και οι αυξημένες αγορές ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες εν μέσω μιας παγκόσμιας τάσης αποδολαριοποίησης.

«Τα ράλι συνήθως τελειώνουν επειδή οι παράγοντες που οδήγησαν τους ανθρώπους στην αγορά χρυσού αρχικά διαχέονται - και αυτό δεν ισχύει», δήλωσε ο Μάικλ Γουίντμερ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Bank of America.

Οι ανησυχίες αυξήθηκαν καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδια για την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα.

Οι αγορές επικεντρώνονται στη διήμερη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που ξεκινά την Τρίτη, με τα επιτόκια να αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και τους επενδυτές να παρακολουθούν τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Τετάρτη, εν μέσω ανησυχιών για την ανεξαρτησία.

Εν τω μεταξύ, η Deutsche Bank και η Societe Generale προβλέπουν τώρα ότι οι τιμές του χρυσού θα φτάσουν τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του έτους.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι αυξήθηκε κατά 3% στα 107,07 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 117,69 δολαρίων τη Δευτέρα. Έχει ήδη αυξηθεί πάνω από 50% μέχρι στιγμής φέτος, αφού κατέγραψε κέρδος 146% πέρυσι.