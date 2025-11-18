Η Αίγυπτος θα εξαγάγει 3000 MW στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας

Η τριμερής συμφωνία υπογράφηκε από την Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (IPTO/ΑΔΜΗΕ) και την ELICA SA, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου.

Η Αίγυπτος υπέγραψε συμφωνία για την εξαγωγή 3.000 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη μέσω του ελληνικού δικτύου, ένα βήμα που ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο της χώρας να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων.

Η τριμερής συμφωνία υπογράφηκε από την Egyptian Electricity Transmission Company (EETC), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (IPTO/ΑΔΜΗΕ) και την ELICA SA, θυγατρική του Ομίλου Κοπελούζου. Η συμφωνία προβλέπει την έναρξη των τελικών μελετών για την υλοποίηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου–Ελλάδας.

Η διασύνδεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη σύνδεση του εθνικού δικτύου της Αιγύπτου με το ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και ζωτικού συνδετικού κρίκου για την ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί βήμα προόδου για το έργο Green Energy Interconnector (GREGY), το οποίο αποσκοπεί στη μεταφορά 100% καθαρής ενέργειας, παραγόμενης από αιγυπτιακές ανανεώσιμες πηγές, απευθείας στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Ο διασυνδετήριος αγωγός GREGY είναι η δεύτερη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση που σχεδιάζεται μεταξύ των δύο χωρών, μετά τον EuroAfrica Interconnector των 2.000 MW, που περιλαμβάνει και την Κύπρο.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκταση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρώπη, η EETC υπέγραψε επίσης ξεχωριστή συμφωνία συνεργασίας στις 13 Νοεμβρίου με την εταιρεία K&K Investment Company, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για την εκπόνηση τελικών μελετών σχετικά με ένα ακόμη έργο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 3.000 MW που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Ευρώπη μέσω του ιταλικού δικτύου.