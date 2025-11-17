Morgan Stanley: «Η Ελλάδα στην κορυφή του Ολύμπου»

Θετική εικόνα περιγράφουν για την Ελλάδα οι αναλυτές της Morgan Stanley, σε έκθεσή τους για τις προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης το 2026.

Όπως λένε, η ελληνική οικονομία αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από αυτόν της Ευρωζώνης τόσο το 2026 όσο και το 2027, ενώ η δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με πιο αργό ρυθμό. Ταυτόχρονα, δεν παραλείπουν να αναφερθούν και στις προγραμματισμένες για το 2027 βουλευτικές εκλογές.

Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις

Η Morgan Stanely προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη 2% ετησίως το 2025, 2026 και 2027. «Σχεδόν όλη η ανάπτυξη προέρχεται από την εγχώρια ζήτηση» αναφέρουν, εξηγώντας ότι αυτό μεταξύ άλλων αντανακλά «τις μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ο οποίος αυξήθηκε πάνω από 6% μόνο φέτος, καθώς και την άνοδο των απολαβών ανά εργαζόμενο, που ξεπέρασε το 5% ετησίως στις αρχές του 2025».

Δεύτερος βασικός μοχλός μετά την ιδιωτική κατανάλωση είναι οι επενδύσεις, όπου ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί περίπου στο 16% του ΑΕΠ, επισημαίνει η MorganStanley, εξηγώντας ότι «η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής λάβει πόρους ίσους με το 10% του ΑΕΠ (ή περίπου 21 δισ. ευρώ — 11 δισ. σε δάνεια και 10 δισ. σε επιχορηγήσεις). Παρότι δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το πόσα έχουν πραγματικά δαπανηθεί, θεωρούμε ότι η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 22% από τις αρχές του 2022 έως το β΄ τρίμηνο του 2025 οφείλεται επίσης στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Δημοσιονομική προσαρμογή

Οι αναλυτές του οίκος σχολιάζουν ότι η Ελλάδα έχει πετύχει ταχεία δημοσιονομική προσαρμογή μετά την κορύφωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, στα χρόνια της πανδημίας. «Η χώρα εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα-ρεκόρ 4,8% το 2024 και έχει μειώσει το χρέος προς ΑΕΠ πάνω από 55 ποσοστιαίες μονάδες από την κορυφή του 2020 (209%)» αναφέρει η MS< προσθέτοντας πως η ισχυρή ανάπτυξη επέτρεψε την καταγραφή υψηλών φορολογικών εσόδων.

«Τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο να εμφανίσει και φέτος υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα» λέει ο οίκος, το οποίο τοποθετεί στο 3,5%.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley αναμένουν τα επόμενα χρόνια μια επιδείνωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των πρωτογενών ισοζυγίων, «εν μέρει λόγω ορισμένων μέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση στους προϋπολογισμούς του 2025 και του 2026 (μειώσεις φόρων για τις οικογένειες μεσαίου εισοδήματος και τους νέους, επιλεκτικές μειώσεις ΦΠΑ και φόρων ακινήτων, αυξήσεις συντάξεων και μισθολογικές ενισχύσεις στο Δημόσιο). Εκτιμούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης από το 1,3% το 2025 στο -0,1% το 2026».

Όπως εξηγούν, η συνέχιση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων το 2026-27 σημαίνει ότι το ισοζύγιο θα παραμείνει αρνητικό στο -0,3% το 2027. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι ακόμη και υπό πτωτική πορεία, τα πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν εξαιρετικά υψηλά και, ως αποτέλεσμα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας μειώνεται γρήγορα. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ το 2027 θα έχει υποχωρήσει στο 131,8%.

Εκλογές 2027

Ως προς τις πολιτικές εξελίξεις, η Morgan Stanley σχολάζει ότι η πολιτική σταθερότητα είχε θετική συμβολή στη χώρα τα τελευταία χρόνια, επομένως «οι επόμενες γενικές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν έως τον Ιούνιο του 2027, θα παρακολουθούνται στενά από τις αγορές».

Ο οίκος κάνει αναφορά σε δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει τον πρώτο λόγο και μετά το 2027, «αλλά πιθανώς υπό πιο περιορισμένες συνθήκες (κυβέρνηση συνεργασίας ή μειοψηφίας) εάν η ΝΔ δεν καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά της ώστε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία».