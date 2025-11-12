Πληρωμές αγροτών: Δύο καταβολές μέχρι τέλη Νοεμβρίου - Το χρονοδιάγραμμα των ενισχύσεων

Προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και πληρωμή του «Μέτρου 23» των 178 εκατ. ευρώ, για γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Η πληρωμή δύο βασικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς θα λάβει χώρα έως το τέλος Νοεμβρίου, εκτός της ανακοίνωσης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη για την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους αγρότες.

Πρόκειται για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και την πληρωμή του «Μέτρου 23», που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, συνολικού ύψους 178 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. Ειδικότερα, στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2025 να ολοκληρωθούν επίσης:

οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (όπως Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.) η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα καταβληθούν μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών παρουσιάστηκε από τον ΥπΑΑΤ στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών. Ο υπουργός τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξαιρετικά απαιτητική και πρέπει να υλοποιηθεί «εν κινήσει», με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σκοπός είναι η δημιουργία ενός νέου συστήματος διαφάνειας και αξιοκρατίας, που θα διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία –μέσω δύο επιστολών– έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται των πληρωμών, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαμηνύοντας πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμείς καταβολές των αγροτικών προγραμμάτων. Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση οφείλεται στους ελέγχους του ΟΣΔΕ και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών».

«Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας δρόμου να προλάβουμε να είμαστε συνεπείς στις πληρωμές», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ αναφορικά με τις πληρωμές, διευκρίνισε ότι: