Τζέφερσον (Fed) για επιτόκια: Απαιτείται ψύχραιμη και συνετή προσέγγιση στις μειώσεις

Την άποψή του πως η Fed θα πρέπει να «προχωρήσει αργά» στην έγκριση περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων καθώς η νομισματική πολιτική πλησιάζει σε μια ουδέτερη στάση, εξέφρασε ο Φίλιπ Τζέφερσον.

Μετά τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα, την οποία υποστήριξε ο Τζέφερσον, δήλωσε ότι «η τρέχουσα πολιτική στάση εξακολουθεί να είναι κάπως περιοριστική» και συμβάλλει στη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει αλλάξει πολύ από πέρυσι και παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ωστόσο, τα επιτόκια που βρίσκονται επί του παρόντος στο εύρος 3,75% έως 4%, είναι πλέον «πιο κοντά στο ουδέτερο επίπεδό τους, που ούτε περιορίζουν ούτε τονώνουν την οικονομία», τόνισε ο αντιπρόεδρος της Fed. «Δεδομένου αυτού, είναι λογικό να προχωρήσουμε αργά καθώς πλησιάζουμε στο ουδέτερο επιτόκιο» εξήγησε.

Επανέλαβε ότι θα λαμβάνει αποφάσεις για μείωση των επιτοκίων «συνεδρίαση προς συνάντηση», μια προσέγγιση που χαρακτήρισε «ιδιαίτερα συνετή επειδή δεν είναι σαφές πόσα επίσημα δεδομένα θα έχουμε πριν από τη συνεδρίασή μας τον Δεκέμβριο (στις 10/12 η απόφαση της FOMC», δεδομένου του shutdown.

Παράλληλα, διεμήνυσε «ότι η συνολική οικονομική εικόνα στις ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει πολύ τους τελευταίους μήνες», με την αγορά εργασίας «σταδιακά να ψύχεται» και τον πληθωρισμό «να κινείται με ρυθμό παρόμοιο με αυτόν πριν από ένα χρόνο».