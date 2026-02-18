Επιχειρήσεις | Διεθνή

Η σαουδαραβική Humain επενδύει 3 δισ. δολ. στην xAI του Μασκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η σαουδαραβική Humain επενδύει 3 δισ. δολ. στην xAI του Μασκ
Η Humain, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης από τη Σαουδική Αραβία, επένδυσε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τετάρτη.

Η Humain, εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης από τη Σαουδική Αραβία, επένδυσε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τετάρτη.

Με την επένδυση αυτή, η Humain έγινε «σημαντικός μειοψηφικός μέτοχος» της xAI, λίγο πριν την εξαγορά της από την εταιρεία διαστημικών εξερευνήσεων του Μασκ, SpaceX. Οι συμμετοχές της θα μετατραπούν σε μετοχές της SpaceX.

Η επένδυση ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Μασκ και της Humain, η οποία ιδρύθηκε πέρυσι με στόχο να μετατρέψει τη Σαουδική Αραβία σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν την ανάπτυξη data center 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία.

Η Humain, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025 με την υποστήριξη του κρατικού επενδυτικού fund της Σαουδικής Αραβίας, έχει προχωρήσει σε μία σειρά συμφωνιών για να βοηθήσει τη χώρα να διαφοροποιήσει την οικονομία της από το πετρέλαιο. Εκτός από την συνεργασία με την xAI, έχει επενδύσει στην startup παραγωγής βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη Luma AI και έχει σχηματίσει κοινοπραξία με την εταιρεία κατασκευής τσιπ Advanced Micro Devices και την Cisco Systems για την ανάπτυξη data centers στη χώρα.

Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, η SpaceX συνενώθηκε με την xAI σε μια συμφωνία αξίας 1,25 τρισ. δολαρίων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Τι αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΑ για την υπόθεση χορήγησης παράτυπων επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για επιδότηση 17.500 ευρώ σε νέους έως 29 ετών

tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Σαουδική Αραβία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider