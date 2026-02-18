Η Nvidia πούλησε τo μερίδιό της στην Arm, μια εταιρεία που κάποτε προσπάθησε να εξαγοράσει

Άνοδο 1,5% σημειώνει προσυνεδριακά η μετοχή της βρετανικής εταιρείας ημιαγωγών Arm Holdings στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την είδηση πως η Nvidia πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία που κάποτε ήθελε να αγοράσει.

Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, η Nvidia κατείχε 1,1 εκατομμύριο μετοχές της Arm, αξίας 155,8 εκατ. δολ. Σύμφωνα με κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( (SEC), η εταιρεία προχώρησε στην πώληση του συνόλου της συμμετοχής της.

Η Nvidia κατείχε μετοχές της Arm από το 2023, ωστόσο μείωσε σταδιακά το ποσοστό της προς το τέλος του 2024. Όταν η Arm εισήχθη στον Nasdaq το 2023, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τζέισον Τσάιλντ, δήλωσε στο CNBC ότι η Nvidia ήταν μεταξύ μιας ομάδας στρατηγικών επενδυτών που αγόρασαν συνολικά μετοχές της Arm αξίας 735 εκατ. δολαρίων. Η Apple, η Google, η Samsung και η TSMC ήταν επίσης μέρος αυτής της ομάδας.

Η επένδυση της Nvidia στην IPO της Arm ήρθε μετά την αποτυχημένη προσπάθειά της να αγοράσει την εταιρεία για 40 δισ. δολ., μια συμφωνία που αρχικά συμφωνήθηκε το 2020 μεταξύ της Nvidia και της τότε ιδιοκτήτριας της Arm, SoftBank. Η εξαγορά τελικά ακυρώθηκε το 2022 λόγω ρυθμιστικών εμποδίων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Arm, που συνεργάζεται με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Meta, Google, Microsoft και Amazonμ, διαθέτει πλέον χρηματιστηριακή αξία περίπου 135 δισ. δολ., σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η μετοχή της Nvidia ενισχύεται πάνω από 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στην Wall Street.

Η έξοδος της Nvidia από το μερίδιό της στην Arm δεν σηματοδοτεί και το τέλος των δεσμών μεταξύ των δύο εταιρειών. Μετά την κατάρρευση της προσφοράς εξαγοράς το 2022, η Nvidia διατήρησε την 20ετή άδεια χρήσης της τεχνολογίας της Arm, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, να δηλώνει τότε ότι η εταιρεία θα «συνεχίσει να υποστηρίζει την Arm ως περήφανο κάτοχο άδειας για τις επόμενες δεκαετίες».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Arm ανακοίνωσε τα κέρδη τρίτου τριμήνου, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 26% σε ετήσια βάση στα 1,24 δισ. δολ., πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών. Αναλυτές της Morgan Stanley ανέφεραν ότι η έκθεση της Arm είχε καταδείξει «ορμή στο ΑΙ έργο της», διατηρώντας σύσταση «overweight» για τη μετοχή, με τιμή-στόχο τα 135 δολάρια. Η μετοχή της Arm έχει ενισχυθεί κατά 16% από την αρχή του έτους.

Η Nvidia παραμένει ένας σημαντικός επενδυτής στον χώρο της τεχνολογίας, με τα στοιχεία που καταθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) να δείχνουν ότι κατείχε σημαντικά μερίδια στις Coreweave, Intel, Nebius, Nokia και Synopsys στα τέλη του 2025.