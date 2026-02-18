Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά στην κατάσβεση φωτιάς στα Διαβατά
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Στο σημείο βρίσκονται επτά οχήματα με 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά στον χώρο της επιχείρησης με αλουμίνια είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο βρίσκονται επτά οχήματα με 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Τι αποκάλυψε ο εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΑ για την υπόθεση χορήγησης παράτυπων επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για επιδότηση 17.500 ευρώ σε νέους έως 29 ετών

tags:
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider