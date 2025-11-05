Παπαθανάσης: 17 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα για την περίοδο 2026-2030

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντέχει σε κρίσεις, κάτι που προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα της Πολιτείας, πρέπει να εστιάζει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, στην ικανότητα του κράτους να συντηρεί τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ελλάδας στον χάρτη.

Στη συζήτηση που ανοίγει γύρω από το ερώτημα αν προηγείται η βιώσιμη ανάπτυξη ή η ανθεκτικότητα αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, από το βήμα του συνεδρίου «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαθανάση, η ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός συστήματος να αντέχει σε κρίσεις, κάτι που προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα της Πολιτείας, πρέπει να εστιάζει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, στην ικανότητα του κράτους να συντηρεί τα συστήματα που λειτουργούν σήμερα, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ελλάδας στον χάρτη.

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνεται μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες επενδύσεις, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή πρόβλεψη για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις συντήρησης των συστημάτων που το διέπουν. «Οι ανάγκες που προκύπτουν από τη συντήρηση δεν καλύπτονται από ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα πρέπει να έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να συνεχίσει προγράμματα που ξεκινούν σήμερα. Ένα σύστημα που δεν υποστηρίζεται, γκρεμίζεται», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

«Η ανθεκτικότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους προϋποθέτουν δημοσιονομική πειθαρχία και μια κυβέρνηση που σέβεται τον ελεύθερο επιχειρηματία, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με την επιχειρηματική κοινότητα. Με το δημογραφικό πρόβλημα μπροστά μας, δεν έχουμε το περιθώριο να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Ο σχεδιασμός απαιτεί μία δημοσιονομική πορεία, που δημιουργεί μερίσματα, τα οποία κατανέμονται στη στήριξη της επιχειρηματικότητας», εξήγησε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στα κοινοτικά προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ο κ. Παπαθανάσης έκανε γνωστό ότι εξασφαλίζονται εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι – μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ – που θα στηρίξουν την προγραμματική περίοδο 2026-2030. «Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η χώρα θα διαθέτει 17 δισ. ευρώ για νέα έργα, ενώ τα τρέχοντα έργα ύψους 5,8 δισ. ευρώ παραμένουν εκτός του νέου προγράμματος. Η αρχική αυτή “προίκα” δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται τομεακά και περιφερειακά προγράμματα με γνώση των πραγματικών αναγκών, διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις θα έχουν βιώσιμο, παραγωγικό και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα για τη χώρα», επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός.

Ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Ρογκάκο και θέμα «Επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα».

Στάθης Σταθόπουλος: Κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ για δασικά έργα θα έχουν απορροφηθεί έως το καλοκαίρι του 2026

Στις λεπτομέρειες του μεγαλύτερου προγράμματος δασικής πολιτικής που έχει εκτελεστεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την πρόληψη και τον καθαρισμό των δασών αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δασών ΥΠΕΝ, Στάθης Σταθόπουλος.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας, μέχρι τις αρχές του 2020 η χρηματοδότηση για κάθε δασική υπηρεσία κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ, ενώ σήμερα, το πρόγραμμα διαθέτει συνολικά πόρους 1,1 δισ. ευρώ, με βασικό εργαλείο το Antinero, που επικεντρώνεται στους καθαρισμούς δασικών εκτάσεων. Συγκεκριμένα, έως το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να έχουν απορροφηθεί 650 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή περίπου 250 επιχειρήσεων του κλάδου εκτέλεσης τεχνικών έργων, με το πρόγραμμα να έχει επηρεάσει θετικά το 15% των υψηλών δασών της χώρας. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο 20ετίας όσον αφορά τις καμένες εκτάσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ευεργετική επίδραση του προγράμματος», σχολίασε ο κ. Σταθόπουλος.

Ο ίδιος επισήμανε ότι «ο πήχης έχει ανέβει ψηλά», αλλά με τη λήξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν επιπλέον κονδύλια για τη συντήρηση των έργων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι φαινόμενα όπως αυτά που αντιμετώπισε πρόσφατα η Θεσσαλία είναι μέρος του παιχνιδιού και δεν μπορούν να αποκλειστούν στο μέλλον, γεγονός που καθιστά τη συνέχιση της δασικής πολιτικής και της πρόληψης κρίσιμη για τη χώρα.

Κωνσταντίνος Μακέδος: Χορηγήσεις 57 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Οι μηχανικοί βρίσκονται στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος. Το Ταμείο Μηχανικών στηρίζει εγγυοδοτικά τους νέους μηχανικούς και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με περισσότερα από 30.000 μέλη να επωφελούνται άμεσα από τα προγράμματα του Ταμείου. «Η μοχλευτική δράση του ΤΜΕΔΕ πολλαπλασιάζει την επίδραση του τεχνικού κόσμου και των έργων που παραδίδονται, αξιοποιώντας ταυτόχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας», διευκρίνισε.

Βάσει των στοιχείων που παρέθεσε ο κ. Μακέδος, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας που σύστησε το ΤΜΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουν ήδη χορηγηθεί 57 εκατ. ευρώ σε περίπου 400 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το Ταμείο Μικροπιστώσεων, ο πρώτος φορέας που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει χορηγήσει 12,8 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους, εκ των οποίων τα 200 τελευταία δάνεια χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. «Αυτά τα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανικούς να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα των έργων τους», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ. Επιπλέον, μέσα από τη χρήση εγγυητικών επιστολών, οι μηχανικοί αποκτούν τη δυνατότητα να εκτελέσουν έργα.

Ο κ. Μακέδος υπενθύμισε επίσης τη συμβολή του ΤΜΕΔΕ στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, της σημερινής CrediaBank, «που επιτρέπει στους μηχανικούς και στις εταιρείες τους να ενταχθούν στο παραγωγικό μοντέλο και να αναπτύξουν τις υποδομές τους και τη φερούσα ικανότητα των επιχειρήσεων». Στόχος, κατά τον ίδιο, παραμένει η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών έργων στο δημόσιο διάλογο, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος του τεχνικού κόσμου στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Κωνσταντίνος Βουσβούνης: Αναγκαία η δημιουργία εθνικού μητρώου για τη διοχέτευση των κοινοτικών πόρων

Τα διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν και οι συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν καλό επίπεδο ρευστότητας, σημείωσε ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Group Senior Sustainability Officer της Eurobank, υπενθυμίζοντας, βέβαια, ότι οι τράπεζες λειτουργούν με χρηματοπιστωτικά κριτήρια, κάτι που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να αξιολογείται με αυστηρά επενδυτικά κριτήρια. «Όταν συζητάμε για βιώσιμη ανάπτυξη και μεγάλης κλίμακας επενδυτικές ανάγκες, δεν αρκεί μόνο να αναφερόμαστε στην απορρόφηση των κεφαλαίων, αλλά θα πρέπει να μας απασχολεί και η σωστή διοχέτευσή τους, ώστε να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας», διευκρίνισε ο κ. Βουσβούνης

Ο ρόλος της Πολιτείας, όπως τόνισε, θα πρέπει να περιορίζεται σε έργα με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και σε δράσεις που στηρίζουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Παράλληλα, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την καλύτερη δυνατή μόχλευση των κεφαλαίων, από προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν αξιοποιήθηκαν επαρκώς από μικρότερες επιχειρήσεις. «Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η δημιουργία εθνικών μητρώων», είπε.

Ιωάννης Νεοκοσμίδης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς της Ευρώπης

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς της Ευρώπης, ανέφερε από την EUROXX Securities, ο κ. Ιωάννης Νεοκοσμίδης PhD, Director of Portfolio Management & Investment. Ανέλυσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου να απορροφήσουν κονδύλια από το RRF, αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδοτήσεων τόσο από τον τραπεζικό τομέα, όσο και από ιδιωτικά Fund.

Αλέξης Κομνηνός: Ψάχνουμε να βρούμε εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία

Για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων μίλησε από την Green Horizon Ventures Fund – Green Horizon Ventures AEDAKES, ο κ. Αλέξης Κομνηνός, Managing Partner και εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους το Fund που εκπροσωπεί παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, προκειμένου να αντλήσουν χρηματοδότηση. Ψάχνουμε να βρούμε εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

Κωνσταντίνος Τσιακατάρας: Καλές πρακτικές είναι το γεγονός ότι φορείς όπως το ΤΕΕ, τέθηκαν επικεφαλής στο RRF

Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, Partner, από την BRIGHT diadikasia, καλές πρακτικές είναι το γεγονός ότι φορείς όπως το ΤΕΕ, τέθηκαν επικεφαλής στο RRF, προκειμένου να εκτελέσουν τα έργα, απορροφώντας και τα αντίστοιχα κονδύλια. Επιπλέον, οι δυνατότητες που δόθηκαν σε εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη των επιτοκίων των δανείων τους, αλλά και οι “έξυπνες” δράσεις, ενίσχυσαν επίσης τη δυναμική των επιχειρήσεων.

Πάρις Κοκορότσικος: Όσο μειώνονται τα “δωρεάν” χρήματα, τόσο θα πηγαίνουμε σε περισσότερο ”έξυπνες” λύσεις

Όταν σχεδιάζονται προγράμματα εξοικονόμησης ή αντικατάστασης μορφών ενέργειας, με απώτερο στόχο όχι μόνο το περιβαλλοντικό όφελος αλλά και το κέρδος, τότε οι επιχειρήσεις κατευθύνονται περισσότερο προς αυτές τις δράσεις ανέφερε ο Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, EINS, Πάρις Κοκορότσικος. Επιπλέον, έκανε λόγο για ένα έλλειμμα εκπαιδευσης και πρόσθεσε ότι όσο μειώνονται τα “δωρεάν” χρήματα, τόσο θα πηγαίνουμε σε περισσότερο ”έξυπνες” λύσεις.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου GreenDealGreece 2025 στο youtube:https://www.youtube.com/watch?v=wvyeo88HUys

