ΙΟΒΕ: Μείωση κερδοφορίας και προκλήσεις για την εμπορία πετρελαιοειδών

Αύξηση των πωλήσεων με μείωση της κερδοφορίας κατέγραψαν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών το 2024, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στις προκλήσεις που προβλέπεται να αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, περιλαμβάνεται η σταδιακή υποκατάσταση των υγρών καυσίμων κίνησης από την ηλεκτρική ενέργεια, με την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Επίσης η εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 2027 η οποία - σύμφωνα πάντα με το ΙΟΒΕ - θα αυξήσει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων για τον καταναλωτή (εκτιμάται κατά περίπου 15 λεπτά/λίτρο) και θα περιορίσει τη ζήτηση πετρελαιοειδών.

Ειδικότερα οι κύριες διαπιστώσεις ως προς τα οικονομικά μεγέθη και τα αποτελέσματα των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών το 2024, συνοψίζονται στα εξής:

Μικρή αύξηση της Μικτής Κερδοφορίας κατά περίπου 44 εκ. ευρώ έναντι του, προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά περίπου 970.000 χιλ. τόνους, διατηρώντας το μέσο μικτό περιθώριο στα ίδια επίπεδα (περίπου 37 Euro/ΜΤ).

Μείωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων) κατά 5,2% (95 εκ. ευρώ έναντι 100 εκ. το 2023).

Σημαντική μείωση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 50,5% (11,9 εκ. ευρώ έναντι 24 εκ. το 2023), με περιθώριο καθαρού κέρδους 0,08% επί της Αξίας Πωλήσεων.

«Ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση - σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - είχε η διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επί 4 χρόνια, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατά τη διάρκεια της τετραετίας».

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, οι επενδύσεις των εταιριών παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2023 (90 εκ. Ευρώ), για αναβάθμιση της εικόνας του δικτύου και προσθήκη νέων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ το δίκτυο πρατηρίων συνεχίζει την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των πρατηρίων υποχώρησε το 2024 κατά 2,5% και διαμορφώθηκε σε 4.777 από 4.898 το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι μέσες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο (σε χιλ. μετρικούς τόνους) περιορίστηκαν κατά 7 %.