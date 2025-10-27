ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 2,74 δισ. ευρώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Σεπτέμβριο

Επιπλέον, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2.881 εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2025.

Αυξημένες κατά 2,74 δισ. ευρώ ήταν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) έναντι αύξησης κατά 1,04 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,2% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2,98 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,08 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 37 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, μείωση κατά 95 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων υποχώρησαν στα 151,17 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να μειωθεί στο 3,1% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,65 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2,05. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,5% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 2,02 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 15,6% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2,88 δισ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 23 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 695 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 189 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 3,2% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Σεπτέμβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 10,7% από 10,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2,18 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 166 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Σεπτέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 2,02 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 151 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 15,6% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 16,1%, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1,85 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 173 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 11,2% από 12,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Σεπτέμβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,8%, από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 133 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Σεπτέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 31 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους αυξήθηκε στο 1,4% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3.058 εκατ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 2,32 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 409 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 274 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 32,4% από 27,1% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,64 δισ. ευρώ, το Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 2,05 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 5,5% από 5,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 2,74 δισ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1,04 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,2% από 11,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2,98 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,08 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 37 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 95 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,1% από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.