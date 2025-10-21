Υπερδιπλασιάστηκε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Αύγουστο - Αύξηση 10,5% στις τουριστικές εισπράξεις

Οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι αλλά και η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σύγκριση με τη μείωση των εξαγωγών υπερδιπλασιασμό του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών του φετινού Αυγούστου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι αλλά και η μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σύγκριση με τη μείωση των εξαγωγών υπερδιπλασιασμό του πλεονάσματος τρεχουσών συναλλαγών του φετινού Αυγούστου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα στοιχεία οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος ) εξακολουθούν να δείχνουν έλλειμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο όμως είναι περιορισμένο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος:

· Τον Αύγουστο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων και, δευτερευόντως, του ισοζυγίου υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.

· Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων, και κυρίως των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών.

Τα στοιχεία Αυγούστου

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 783,2 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,1 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη τη μείωση των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,4% (-4,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 12,8% (-11,3% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα κατέγραψαν μείωση κατά 5,0% σε τρέχουσες τιμές (-1,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,8% (-3,0% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 10,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τον περιορισμό των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι του Αυγούστου του 2024, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Έλλειμμα 6,6 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,4% (-0,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,1% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7% (αύξηση 6,1% και 2,1% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε πάνω από το ήμισυ από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή άνοδο έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Αύγουστο του 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε στα 653,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 609,8 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Αύγουστο του 2025, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 443,1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,0 δισ. ευρώ.

Εκτίναξη ΑΞΕ τον Αύγουστο λόγω Metlen

Τον Αύγουστο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 157,9 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 4,8 δισ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν και την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals Α.Ε.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 2,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, λόγω και της προαναφερθείσας ανταλλαγής, και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 819 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην υποχώρηση κατά 1,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων, λόγω και της προαναφερθείσας ανταλλαγής, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο κατά 471,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της υποχώρησης κατά 579,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, της μείωσης κατά 161,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 666,0 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους προέρχεται κυρίως από την άνοδο κατά 676,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εσωτερικό, καθώς και από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 666,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 366,2 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων προς μη κατοίκους.

Στα 8,1 δισ. ευρώ οι ΑΞΕ οκταμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 4,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την υποχώρηση κατά 2,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,3 δισ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 440,5 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη μείωση κατά 450,8 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με την υποχώρηση κατά 5,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,3 δισ. ευρώ).

Στο τέλος Αυγούστου του 2025 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 17,4 δισ. ευρώ, έναντι 13,6 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου του 2024.