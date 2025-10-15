Κατατέθηκε στις Βρυξέλλες ο προϋπολογισμός του 2026

Κατατέθηκε σήμερα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το DBP επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2025 και 2026, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2026 που κατατέθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Με αυτόν το τρόπο επιβεβαιώνεται και προς την διεθνή κοινότητα, η συνεχιζόμενη υψηλή ανάπτυξη, η σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και η εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι υλοποίηση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών, όπως είναι η διαρθρωτική φορολογική μεταρρύθμιση για τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη.

H ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την ισχυρή ανοδική δυναμική της το 2026, παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές πηγές αβεβαιότητας και προκλήσεων, εξακολουθώντας να επιδεικνύει ανθεκτικότητά όπως και στις προηγούμενες εξωτερικές κρίσεις», σημειώνεται στο κείμενο του ΥΠΕΘΟ.

Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί με 2,4% το 2026, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξη άνω του 2% επιταχύνοντας μάλιστα σε σχέση με το 2025 (2,2%).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ η επιτάχυνση της ανάπτυξης βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, στα νέα κυβερνητικά μέτρα που θα μειώσουν το φορολογικό βάρος και θα υποστηρίξουν τα εισοδήματα και τις επενδύσεις.

Δεύτερον, στην συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς εργασίας την Ελλάδα.

Τρίτον, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων υπό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Next Generation EU

Τέταρτον, στην σταδιακή αναβάθμιση της παραγωγικής βάση μέσω δομικών μεταρρυθμίσεων.

Παράλληλα, στο DBP περιλαμβάνονται όλα τα δημοσιονομικά μέτρα όπως εξαγγέλθηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026, ενώ παρατίθενται αναλυτικά και οι υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ακόμη στο DBP καταγράφεται ως αποτέλεσμα των νέων δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης, η μείωση τόσο των δεικτών φτώχειας, όσο και της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών.

Οι κίνδυνοι και το καλό σενάριο

Ως βασικούς κινδύνους για τις προβλέψεις του 2025 και το 2026 το ΥΠΕΘΟ ξεχωρίζει: Μια ενδεχόμενη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, την πιθανότητα αποκλίσεων από τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς και μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επίπτωση στο διεθνές εμπόριο και της οικονομίας της ΕΕ.

Ακόμη ως κινδύνους σημειώνει: Την πιθανότητα φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και την μη υλοποίηση των σχεδιαζόμενων επενδύσεων. Την ίδια στιγμή κάνει ειδική αναφορά στην αποτίμηση του ευρώ που μπορεί να επηρεάσει το εξωτερικό ισοζύγιο και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης.

Στον αντίποδα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να υποστηριχθεί περαιτέρω από μια ισχυρότερη δυναμική ανόδου στον τουρισμό και τη ναυτιλία ή μια ταχύτερη του αναμενόμενο αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ως αποτέλεσμα εν μέρει διεθνών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα. Άλλη μια πηγή ενίσχυσης της ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι και μια ταχύτερη άνοδος των επενδύσεων.