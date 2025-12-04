Ειδήσεις | Ελλάδα

Meteo: Στην NA Πελοπόννησο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Meteo: Στην NA Πελοπόννησο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι
Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως σήμερα το μεσημέρι (στις 16.00), σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 16:00 σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 109.6 mm, ενώ ακολούθησε το Δίον Πιερίας με 101.2 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, τα ισχυρότερα φαινόμενα καταγραφήκαν στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71.4 mm, στα Βίλια 67.6 mm και στη Σαλαμίνα 33.8 mm, μέχρι σήμερα, στις 16:00.

Επισυνάπτεται ο χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 16:00 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης 04/12/2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επέστρεψε - Φουλ επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ηγεσίες μικροκομματιδίων - Ζητά επανίδρυση και οργανωτική υπόσταση της δημοκρατικής παράταξης

Εφορία: Από ελεγκτικό κόσκινο εκατοντάδες φάκελοι μεταβίβασης πρώτης κατοικίας και χρηματικές γονικές παροχές

ΕΦΚΑ: Ρεκόρ έτους με 20.552 αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Σεπτέμβριο - Προβλέψεις για πάνω από 210.000 αιτήσεις το 2025

tags:
Καιρός
Κακοκαιρία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider