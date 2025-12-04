Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΥΜΑΘ

Την πρέσβειρα των ΗΠΑ, μετά της συνοδείας της, υποδέχθηκαν στην είσοδο του Διοικητηρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Επίσκεψη στο Διοικητήριο και συνάντηση με τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστα Γκιουλέκα πραγματοποίησε σήμερα, στις πέντε και μισή το απόγευμα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Kimberly Gilfoyle), συνοδευόμενη από τον γενικό πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ (Jerrier Ismail) και κλιμάκιο της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα.

Την πρέσβειρα των ΗΠΑ, μετά της συνοδείας της, υποδέχθηκαν στην είσοδο του Διοικητηρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας και η διευθύντρια της υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Τσαπικίδου.

Ο κ. Γκιουλέκας ξενάγησε την κ. Γκιλφόιλ σε τμήματα της ιστορικής έκθεσης: «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», που πραγματοποιείται από τις 27 Οκτωβρίου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στο γραφείο του κ. Γκιουλέκα, όπου ο κ. υφυπουργός δώρισε στην κ. Γκιλφόιλ αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης της Θεσσαλονίκης του 1912, δύο ειδικές εκδόσεις για το 'Αγιον Όρος, ένα αναμνηστικό με τη σφραγίδα της Φιλικής Εταιρείας και με το παράσημο που απένειμε ο Όθωνας στους αγωνιστές του 1821.

Η πρέσβης των ΗΠΑ δώρισε στον κ. Γκιουλέκα ένα κρυστάλλινο επιτραπέζιο ρολόι με τη σφραγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.

Ακολούθησε συζήτηση στο γραφείο του υφυπουργού, που διήρκεσε σαράντα πέντε λεπτά, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ