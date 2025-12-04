Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Το βλέμμα στη Fed

Οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας σημείωσαν άνοδο μετά την αναβάθμιση των απόψεων της BofA για κολοσσούς του κλάδου.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι μεγαλύτεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό ηθικό παρέμεινε ενισχυμένο εν αναμονή της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Οι traders έχουν σχεδόν προεξοφλήσει ότι οι αξιωματούχοι της Federal Reserve θα προβούν σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,45% στις 578,84 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν στο «πράσινο», ενώ ο Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,41% στις 5.718 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,85% στις 23.894 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε κέρδη 0,43% στις 8.128 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,19% στις 9.710 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 0,32% στις 43.519 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 16.746 μονάδες, με +0,97%.

Χθες, η μετοχή της Stellantis ενισχύθηκε 7,7% μετά την αναβάθμισή της από την UBS με σύσταση «buy», με την ελβετική επενδυτική τράπεζα να συμβουλεύει τους επενδυτές να στοιχηματίσουν στην «αμερικανική επιστροφή» της εταιρείας. Σήμερα διεύρυνε τα κέρδη της και πρόσθεσε σχεδόν 4%.

H μετοχή της Volvo πρόσθεσε 3,6%, παρά το γεγονός πως σημείωσε πτώση 10% στις πωλήσεις Νοεμβρίου σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, πούλησε 60.244 αυτοκίνητα τον Νοέμβριο και σημείωσε αύξηση μόνο στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της, κάτι που ο Εμπορικός Διευθυντής Erik Severinson χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό» παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν «υποτονικές» μετά τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Επίσης, η Schneider Electric κατέγραψε άνοδο 3,5% και η Siemens AG περίπου 1% μετά την αναβάθμιση των μετοχών των αναλυτών της JPMorgan Chase & Co. και των δύο εταιρειών.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν τα στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών που δημοσιεύτηκαν σήμερα το απόγευμα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι αγορές αποτιμούν μια πιθανότητα περίπου 89% για μείωση των επιτοκίων κατά την επερχόμενη συνεδρίαση, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από τις πιθανότητες από τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Το σκηνικό για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι «σχετικά θετικό» ενόψει της νέας χρονιάς, λέει ο Μπεν Ρίτσι, επικεφαλής μετοχών ανεπτυγμένων αγορών στην Aberdeen Investments, σημειώνοντας την υποστηρικτική νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πιθανότατα θα συνεχίσετε να βλέπετε μια αρκετά σταθερή οικονομική εικόνα παγκοσμίως» τονίζει.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζονται, καθώς ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας, αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες στο Μαϊάμι την Πέμπτη. Αυτό έρχεται μετά την αποτυχία των συζητήσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ να οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο την Τρίτη.