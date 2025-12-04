Ειδήσεις | Ελλάδα

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αποκλείοντας κατά διαστήματα τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το απόγευμα άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επέστρεψε - Φουλ επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και ηγεσίες μικροκομματιδίων - Ζητά επανίδρυση και οργανωτική υπόσταση της δημοκρατικής παράταξης

Εφορία: Από ελεγκτικό κόσκινο εκατοντάδες φάκελοι μεταβίβασης πρώτης κατοικίας και χρηματικές γονικές παροχές

ΕΦΚΑ: Ρεκόρ έτους με 20.552 αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Σεπτέμβριο - Προβλέψεις για πάνω από 210.000 αιτήσεις το 2025

tags:
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider