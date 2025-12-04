Οικονομία | Ελλάδα

Στα 3,7 δισ. ευρώ οι καταβολές προς τους αγρότες το 2025

Newsroom
Στα 3,7 δισ. ευρώ οι καταβολές προς τους αγρότες το 2025
Αυξημένη κατά 600.000 ευρώ η ενίσχυση σε σχέση με το 2024.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.

Αναλυτικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, ενώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί άλλο 1,2 δισ. ευρώ.

Το σύνολο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, 600.000 ευρώ περισσότερα από την ενίσχυση του 2024.

Τα στοιχεία με την κρατική ενίσχυση, ανά κωδικό, όπως κοινοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:

tags:
Αγρότες
Επιδότηση
Κρατικές ενισχύσεις
Αγροδιατροφή
