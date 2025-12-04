Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα από ρωσικές επιθέσεις

Η Ρωσία έχει αυξήσει απότομα τις επιθέσεις της στις ενεργειακές εγκαταστάσεις κοινωνικές υπηρεσίες της Ουκρανίας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βυθίζοντας τμήματα των πόλεων και περιοχές στο σκοτάδι.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στην νότιο Ουκρανία μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Χερσώνα που βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας την Οδησσό, ανέφεραν οι αρχές και ο κύριος ενεργειακός πάροχος της χώρας.

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz ανακοίνωσε ότι οι μονάδες θέρμανσης και ηλεκτροδότησης στην νότια πόλη Χερσώνα έχουν «σχεδόν ολοσχερώς καταστραφεί». Ο διοικητής της περιφέρειας Ολεξάντρ Προντούκιν δήλωσε ότι η επίθεση άφησε 40.500 καταναλωτές χωρίς θέρμανση.

«Αυτή είναι μια αμιγώς πολιτική εγκατάσταση που παρέχει θέρμανση στους κατοίκους» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σέργκιι Κορτέσκιι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι «αυτού του είδους οι στοχευμένοι βομβαρδισμοί συνιστούν τρομοκρατία».

Η Χερσώνα, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου είχε καταληφθεί για αρκετούς μήνες από τον ρωσικό στρατό μετά την εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, υφίσταται σε καθημερινή βάση ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό.

Η ουκρανική ενεργειακή εταιρεία DTEK, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακή της εγκατάσταση στην περιοχή της νότιας Οδησσού κατά την διάρκεια της νύχτας αφήνοντας 51.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

Στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο πεδίο της μάχης, εξαιτίας των επιθέσεων περίπου 60.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Ρεύμα
Θέρμανση
