Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην οδό Πειραιώς

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης όπου νωρίτερα είχε διακοπεί λόγω συσσώρευσης υδάτων από την κακοκαιρία «BYRON», που πλήττει από τις απογευματινές ώρες και την Αττική.

Παράλληλα κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Πειραιώς, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τέλος, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην περιοχή της Μάνδρας παραμένει κλειστή, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, στο ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επίσης, κλειστή παραμένει, λόγω υπερχείλισης ρέματος, και η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ