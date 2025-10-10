Η λίστα με 11 κράτη και περιοχές που δεν συνεργάζεται φορολογικά η ΕΕ

Αμετάβλητος παρέμεινε ο κατάλογος της ΕΕ με τα 11 κράτη και περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «μη συνεργάσιμα φορολογικά», όπως επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Αμετάβλητος παρέμεινε ο κατάλογος της ΕΕ με τα 11 κράτη και περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «μη συνεργάσιμα φορολογικά», όπως επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η λίστα διαμορφώνεται ως εξής:

Αμερικανική Σαμόα Ανγκουίλα Φίτζι Γκουάμ Παλάου Παναμάς Ρωσία Σαμόα Τρινιντάντ και Τομπάγκο Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι Βανουάτου

Όπως αναφέρεται, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα κράτη και περιοχές δεν είναι ακόμη πλήρως συνεργάσιμα σε φορολογικά θέματα με την ΕΕ και τα καλεί να βελτιώσουν το νομικό τους πλαίσιο για την επίλυση των ζητημάτων.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή τροποποιητικών πρωτοκόλλων στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και, αντίστοιχα, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης.

Τα ενημερωμένα πρωτόκολλα θα διασφαλίσουν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των αντίστοιχων τρίτων χωρών ευθυγραμμίζεται με τα πρόσφατα ενημερωμένα κοινά πρότυπα αναφοράς που ανέπτυξε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).