H ING βλέπει «βουτιά» στο ελβετικό ΑΕΠ λόγω δασμών - Δεν αποκλείει την ύφεση

«Η κλιμάκωση των δασμών συνιστά ουσιαστικό καθοδικό κίνδυνο για την ανάπτυξη της Ελβετίας» αναφέρει η ING σχολιάζοντας ότι η ελβετική οικονομία, που επί μακρόν στηριζόταν στις φαρμακευτικές εξαγωγές, εισέρχεται τώρα σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

«Η Ελβετία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εμπορικό πόλεμο» αναφέρει σε ανάλυσή της η ING, τονίζοντας ότι η ελβετική οικονομία δοκιμάζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, καθώς έχει ήδη αρχίσει να την επηρεάζει η εμπορική αβεβαιότητα.

Η ING επισημαίνει ότι η Ελβετία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις ΗΠΑ, καθώς η έκθεσή της στην αμερικανική αγορά ανέρχεται στο 4% του ΑΕΠ, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με την ΕΕ, όπου η αντίστοιχη έκθεση φτάνει το 1,9% του ΑΕΠ.

Οι αμερικανικοί δασμοί αποτελούν έτσι σημαντικό κίνδυνο για την ελβετική οικονομία, και η ING εκτιμά ότι οι ελβετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 20% βραχυπρόθεσμα λόγω του δασμολογικού σοκ.

Ο μέσος πραγματικός δασμός για τις ελβετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ εκτινάχθηκε από 0,6% τον Δεκέμβριο του 2024 στο 25,3%, δηλαδή αύξηση κατά 24,7 ποσοστιαίες μονάδες, εξηγούν οι αναλυτές της ING. Υπολογίζουν δε, ότι η άμεση σωρευτική επίδραση αυτής της αύξησης των αμερικανικών δασμών στο ελβετικό ΑΕΠ θα φτάσει το 0,86% τα δύο πρώτα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου. Εξαιρώντας την επίδραση της ανατίμησης, το πλήγμα στο ΑΕΠ υπολογίζεται στο 0,75% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Μακροπρόθεσμα, οι εκτιμήσεις δείχνουν απώλεια 2,3% του ΑΕΠ, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη επιβάρυνση στην ανάπτυξη.

Ο γρίφος των φαρμακευτικών

Ωστόσο, η πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερη αν ο φαρμακευτικός τομέας δεχθεί υψηλότερους δασμούς. Ο χημικός και φαρμακευτικός κλάδος, που αντιστοιχεί στο 7%-8% του ελβετικού ΑΕΠ, υπήρξε ο κύριος μοχλός των εξαγωγών τις τελευταίες δεκαετίες. Με το 60% των ελβετικών φαρμακευτικών εξαγωγών να κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ, ο τομέας είναι δυσανάλογα εκτεθειμένος στις αλλαγές της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής.

Σε ένα ακραίο σενάριο, όπου θα επιβληθούν δασμοί 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα, ο αποτελεσματικός δασμός για την Ελβετία θα εκτοξευθεί στο 47%, δηλαδή αύξηση κατά 46,7 ποσοστιαίες μονάδες! «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αυτό θα επιφέρει πτώση 1,7% του ΑΕΠ στα δύο πρώτα χρόνια και μείωση 4,13% σε βάθος χρόνου. Ένα τέτοιο σοκ θα μπορούσε να οδηγήσει την Ελβετία σε ύφεση» αναφέρει η ING.

Καθοδική αναθεώρηση

Ως εκ τούτου, η ING αναθεωρεί καθοδικά την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του ελβετικού ΑΕΠ το 2026 στο 0,8%, από 1,4% προηγουμένως.