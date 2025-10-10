Γερμανία: Η κυβέρνηση Μερτς συμφώνησε σε κίνητρα ύψους 3 δισ. ευρώ για ηλεκτρικά οχήματα

Η κυβερνητική συμμαχία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε σε νέα κίνητρα αγοράς οχημάτων μηδενικών εκπομπών αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, έως το 2029, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησής του να στηρίξει τις προβληματικές αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας.

Ο Μερτς ανακοίνωσε τα μέτρα -που απευθύνονται σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος- μετά από συνομιλίες με τους Σοσιαλδημοκράτες εταίρους του στο Βερολίνο. Ο συντηρητικός ηγέτης φιλοξένησε κορυφαία στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας και αξιωματούχους για να συζητήσουν το μέλλον του κλάδου, ενός βασικού τομέα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης που αγωνίζεται με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα και την αβεβαιότητα γύρω από τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ, αναφέρει το Bloomberg.

«Συμφωνούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στον συνασπισμό υπό την ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να διασφαλίσουμε ένα λαμπρό μέλλον για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους μαζί με τον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρο του SPD, ο οποίος είναι επίσης αντικαγκελάριος.

Ο συνασπισμός, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, αναμενόταν να ενωθεί πίσω από την πίεση του Μερτς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει την απαγόρευση που έχει επιβάλει το 2035 στα νέα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο καγκελάριος δήλωσε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις με τις αυτοκινητοβιομηχανίες σχετικά με την απαγόρευση και ελπίζουμε να επιτευχθεί συμφωνία για μια κοινή στάση συνασπισμού.

Η δήλωση του Μερτς υποχωρεί από την προηγούμενη γραμμή του να πιέζει την ΕΕ να άρει την απαγόρευση, καθώς οι εταίροι του στον συνασπισμό, το SPD, αντιμετωπίζουν δυσκολίες με εσωτερικές κομματικές διαφορές.

Η κυβέρνηση θέλει πρώτα να μιλήσει με την αυτοκινητοβιομηχανία για το τι χρειάζεται, καθώς και να περιμένει το αποτέλεσμα της αναθεώρησης του στόχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Μερτς, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.

«Θέλουμε να εργαστούμε εντός της ΕΕ για να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη είναι επίσης σωστές και απαραίτητες για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», ανέφερε ο Μερτς.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας για τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσον αφορά τον στόχο του 2030 για μείωση των εκπομπών κατά 55%, εισάγοντας ένα σύστημα υπολογισμού μέσου όρου σε διάστημα πολλών ετών, παρόμοιο με ανάλογες τροποποιήσεις που έγιναν νωρίτερα φέτος στον στόχο του 2025.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει απροθυμία να αρθεί ο στόχος της πώλησης μόνο αυτοκινήτων και φορτηγών μηδενικών εκπομπών μετά το 2035.

Η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευτεί να δημιουργήσει μια εξαίρεση για τα λεγόμενα ηλεκτρονικά καύσιμα, τα οποία παράγονται με τη χρήση δεσμευμένου CO₂ και ανανεώσιμης ενέργειας και θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία νέων αυτοκινήτων με κινητήρα καύσης, υβριδικών οχημάτων plug-in και οχημάτων με εκτεταμένη αυτονομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ