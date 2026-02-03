Άλμα για τις μετοχές εξόρυξης μετά τη δημιουργία αποθέματος κρίσιμων ορυκτών 12 δισ. από τον Τραμπ

Το σχέδιο αναμένεται να συνδυάσει 1,67 δισ. δολ. ιδιωτικού κεφαλαίου με ένα δάνειο 10 δισ. δολ. από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών.

Άλμα καταγράφουν οι αμερικανικές μετοχές εξόρυξης σπάνιων γαιών στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη, έπειτα από τη χθεσινή ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως σκοπεύει να δημιουργήσει ένα στρατηγικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών, με αρχικό κεφάλαιο 12 δισ. δολαρίων, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Υπνεθυμίζεται ότι το σχέδιο, που ονομάζεται Project Vault, αναμένεται να συνδυάσει 1,67 δισ. δολ. ιδιωτικού κεφαλαίου με ένα δάνειο 10 δισ. δολ. από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών για την προμήθεια και αποθήκευση των ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές.

Στο ταμπλό, η Critical Metals καταγράφει άλμα 6,3%, η USA Rare Earth ενισχύεται 4,5% και η MP Materials προσθέτει πάνω από 4%. Η Energy Fuels κερδίζει περίπου 4,5% και Idaho Strategic Resources ισχυροποιείται κατά 6,2%.

«Εδώ και χρόνια, οι αμερικανικές επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαντληθούν τα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς. Σήμερα, εγκαινιάζουμε το λεγόμενο Project Vault, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν θα υποστούν ποτέ ζημιά από τυχόν έλλειψη», δήλωσε χθες ο Τραμπ.

«Δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε πριν από ένα χρόνο, παρόλο που τελικά όλα πήγαν καλά», συνέχισε.

«Όπως έχουμε από καιρό ένα στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου και ένα απόθεμα κρίσιμων ορυκτών για την εθνική άμυνα, τώρα δημιουργούμε αυτό το απόθεμα για την αμερικανική βιομηχανία, ώστε να μην έχουμε προβλήματα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι σπάνιες γαίες έχουν αναδειχθεί σε βασικό «χαρτί» διαπραγμάτευσης στην συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η Κίνα αποτελεί τον ηγέτη της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, υπεύθυνη για σχεδόν το 60% της εξόρυξης σπάνιων γαιών παγκοσμίως και για περισσότερο από το 90% της παραγωγής μαγνητών.