Νέα παραπλανητικά SMS από τα «ΕΛΤΑ» για δήθεν «χαμένα πακέτα»

Νέα παραπλανητικά μηνύματα για υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ που δεν έφτασαν στα χέρια του παραλήπτη λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες πολλοί πολίτες

Νέα παραπλανητικά μηνύματα για υποτιθέμενα πακέτα από τα ΕΛΤΑ που δεν έφτασαν στα χέρια του παραλήπτη λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες πολλοί πολίτες και θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται.

Τα SMS έρχονται από αριθμούς εξωτερικού με κωδικό +63, που αντιστοιχεί στις Φιλιππίνες, γεγονός που δεν συνάδει με επίσημη επικοινωνία των ΕΛΤΑ. Ωστόσο, αρκετά μηνύματα προέρχονται όπως αριθμούς όπως ο παρακάτω, ο οποίος θα μπορούσε να ξεγελάσει αρκετούς.

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση ενός δήθεν πακέτου που δεν παραδόθηκε, ζητούν τον επαναπρογραμματισμό της παράδοσης, προτρέποντας τον παραλήπτη του μηνύματος να πατήσει έναν σύνδεσμο που χρησιμοποιεί το όνομα των ΕΛΤΑ παραπλανητικά.

Πρόκειται για περίπτωση phishing, δηλαδή ηλεκτρονικής απάτης που στοχεύσει στην υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων.

Σημειώνεται πως μόλις χθες η ΑΑΔΕ με σχετική της ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε ανάλογο κύμα μαζικής αποστολής παραπλανητικών SMS από επιτήδειους, που εμφανίζονται ως «MYaade» ή «GOV».

Τα μηνύματα αυτά, με την πρόφαση «μη καταβληθέντος ετήσιου φόρου κυκλοφορίας», ζητούν από τους παραλήπτες να πατήσουν σε σύνδεσμο (link) για να πληρώσουν δήθεν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων.