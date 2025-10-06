Λαγκάρντ: Η ΕΕ να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο όσο αφορά την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών assets

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αναμένουμε προφανώς ότι όποιο σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποτε, θα είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Λαγκάρντ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ΕΕ αναζητεί έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αξιοποιώντας ορισμένα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – αξίας 210 δισεκ. ευρώ – που έχουν δεσμευτεί σε χώρες της Δύσης μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ