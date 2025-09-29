Οικονομία | Διεθνή

ΗΠΑ: Σε υψηλό πέντε μηνών οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Αύγουστο

Η πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην υποτονική αγορά ακινήτων.

Σε υψηλό πέντε μηνών αυξήθηκαν οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς η πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην υποτονική αγορά ακινήτων.

Ειδικότερα, δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, σημείωσε άλμα 4% τον περασμένο μήνα, φτάνοντας τα 74,7, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Εθνική Ένωση Μεσιτών Ακινήτων. Τον Ιούλιο είχαν καταγράψει πτώση 0,3%.

Η αύξηση ξεπέρασε όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg. Κατά τη διάρκεια της έντονης δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων κατά την περίοδο της πανδημίας, ο δείκτης ήταν πολύ πάνω από το 100.

Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο του έτους, στο 6,34%, ενθαρρύνοντας πολλούς Αμερικανούς να βάλουν τα σπίτια τους προς πώληση.

