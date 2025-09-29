Ισπανία: Σε υψηλό 15 μηνών ο πληθωρισμός

Στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο έφτασε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, γεγονός που υποστηρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο, στοιχεία που ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Ο δείκτης των υφιστάμενων πιέσεων υποχώρησε στο 2,3%, και ήταν αντίθετος με τις προβλέψεις για άνοδο.

Με τους αναλυτές να προβλέπουν επιβράδυνση αργότερα μέσα στο έτος, τα στοιχεία δεν θα πρέπει να ανησυχούν την ΕΚΤ, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν μια μικρότερη πτώση στο κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από ό,τι παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Ισπανία διαθέτει επίσης την ισχυρότερη από τις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, αναφέροντας ανάπτυξη 0,8% στο δεύτερο τρίμηνο.

Τα στοιχεία της Ισπανίας είναι τα πρώτα για αυτόν τον μήνα από τα μεγαλύτερα κράτη της περιοχής. Η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία θα δημοσιεύσουν εκθέσεις την Τρίτη, ακολουθούμενες από την ευρωζώνη στο σύνολό της αύριο Τρίτη.

Ενώ οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα επιταχυνθεί στο 2,3%, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι αισιόδοξοι ότι η αύξηση των τιμών θα παραμείνει γύρω στο στόχο του 2% για το άμεσο μέλλον. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν την ανάγκη να μειώσουν περαιτέρω το κόστος δανεισμού, μετά από οκτώ μειώσεις σε διάστημα ενός έτους.

«Πρέπει να είμαστε πολύ ευέλικτοι και έτοιμοι να κινηθούμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όσον αφορά τη νομισματική πολιτική», δήλωσε αυτό το μήνα ο επικεφαλής της ισπανικής κεντρικής τράπεζας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα. «Η αποπληθωρισμός ήταν επιτυχής», είπε. «Η κατάσταση ήταν περίπλοκη πριν από δύο ή τρία χρόνια. Τα τρέχοντα επιτόκια στο 2% μας φαίνονται λογικά».

Η Τράπεζα της Ισπανίας αναμένει πληθωρισμό 2,5% φέτος, σε σύγκριση με 2,9% το 2024. Το επόμενο έτος, αναμένεται να υπολείπεται του στόχου της ΕΚΤ, στο 1,7%.

Η Ισπανία έχει ξεπεράσει τις άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης από το 2021, με τον τουρισμό, τις χαμηλές τιμές ενέργειας και τις δαπάνες των νοικοκυριών να τροφοδοτούν την άνοδο.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6% φέτος, περισσότερο από το διπλάσιο της προβλεπόμενης ανάπτυξης 1,2% της ευρωζώνης.