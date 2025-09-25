Προεξοφλημένη η αλλαγή της απόχρωσης, καθώς οι προμηθευτές εκτιμούν ότι το κόκκινο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους καταναλωτές. Η ΡΑΑΕΥ «ζυγίζει» δύο επιλογές.

Σε ισχύ μέσα στον επόμενο μήνα (και πιθανότατα προς το τέλος) αναμένεται να τεθεί το νέο είδος τιμολογίων ρεύματος σταθερού κόστους, το οποίο στη δημόσια διαβούλευση είχε προταθεί να αποκτήσει κόκκινο «χρώμα». Έως τότε, η Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΑΕΥ) θα έχει «κλειδώσει» πλήρως τη μορφή που θα έχουν τα καινούρια προϊόντα, προχωρώντας στη σχετική απόφαση που θα επιτρέψει στους προμηθευτές να προσφέρουν ένα ακόμη είδος συμβολαίων.

Αυτό που έχει ήδη προεξοφληθεί είναι πως, στην τελική μορφή, τα τιμολόγια δεν θα έχουν κόκκινο «χρώμα». Ο λόγος είναι πως στη δημόσια διαβούλευση, οι περισσότεροι προμηθευτές υποστήριξαν πως το κόκκινο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στους καταναλωτές, ζητώντας επομένως να επιλεγεί κάποια άλλη απόχρωση.

Την ίδια στιγμή, έως τότε η ΡΑΑΕΥ θα έχει κατασταλάξει για τη «θέση» αυτών των νέων συμβολαίων, σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη που υπάρχουν ή έρχονται άμεσα (πράσινα, μπλε, κίτρινα και πορτοκαλί τιμολόγια). Μία επιλογή είναι τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια να αποτελέσουν μία ξεχωριστή, 5η κατηγορία. Η εναλλακτική λύση που εξετάζεται είναι να ενσωματωθούν σαν υποκατηγορία στα μπλε τιμολόγια (και σε αυτή την περίπτωση να αποκτήσουν μία απόχρωση του γαλάζιου).

Προϊόντα σταθερού κόστους

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο αυτό είδος θα υπάγονται τιμολόγια με σταθερό κόστος για «πακέτα» της μηνιαίας κατανάλωσης, ή και για όλες τις κιλοβατώρες που «έκαψε» ο πελάτης. Ένα τέτοιο προϊόν θα πρέπει να μην συνδέεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας να περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται λόγω παραμέτρων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως για παράδειγμα από την κατανάλωση.

Επί της ουσίας, η δομή τους παραπέμπει σε ευέλικτα σταθερά προϊόντα. Μία σημαντική καινοτομία είναι τα τιμολόγια στα οποία μέρος ή όλη η μηνιαία κατανάλωση θα χρεώνεται μέσω ενός πάγιου ποσού – «κλειδωμένου» εκ των προτέρων. Το πάγιο (η πάγια χρέωση προμήθειας) θα μπορεί να καλύπτει «πακέτα» ή και το 100% της μηνιαίας κατανάλωσης. Επομένως, το τιμολόγιο θα λειτουργεί ουσιαστικά σαν συνδρομητική υπηρεσία, όπως γίνεται ήδη στις τηλεπικοινωνίες.

Εναλλακτικά, θα μπορούν να υπάρξουν προϊόντα με διαφορετικές πάγιες χρεώσεις ανά βαθμίδα κατανάλωσης. Τέτοια τιμολόγια π.χ. θα προβλέπουν ένα σταθερό ποσό για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες που «καίει» ο πελάτης, ένα δεύτερο «κλειδωμένο» κόστος για τις επόμενες 200 κιλοβατώρες κ.ο.κ. Άλλη δυνατότητα θα είναι η πάγια χρέωση να καλύπτει μέχρι ένα όριο της κατανάλωσης, πάνω από την οποία ο πελάτης θα χρεώνεται με μία σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα

Υπέρ και κατά

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της Αρχής δεν θα περιορίζεται μόνο σε αυτά τα προϊόντα σταθερού κόστους, αλλά θα περιλαμβάνει κανόνες για το σύνολο των τιμολογίων και οι οποίοι, όπως είχε γράψει το insider.gr, είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη άνοιξη. Επομένως, με τη ρυθμιστική της πρωτοβουλία, η ΡΑΑΕΥ θα δημιουργήσει ένα πλήρες πλαίσιο για τους τρόπους τιμολόγησης των εγχώριων καταναλωτών ρεύματος.

Όσον αφορά τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια, προς ώρας η Ρυθμιστική Αρχή δεν έχει καταλήξει ποια λύση θα προκρίνει στο δίλημμα διακριτή κατηγορία – υποκατηγορία. Κι αυτό γιατί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια προς τους καταναλωτές, και οι δύο εναλλακτικές επιλογές έχουν υπέρ και κατά.

Έτσι, η επιλογή της διακριτής κατηγορίας έχει το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει σαφήνεια στους πελάτες, ώστε τα χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων να μη συγχέονται με άλλα τιμολόγια (και κυρίως τα σταθερά). Από την άλλη πλευρά, προσθέτει ένα 5ο «χρώμα» στη λιανική αγορά, καθιστώντας πιθανό να μην μπορούν πλέον οι καταναλωτές να διακρίνουν εύκολα πού διαφοροποιούνται τα διαθέσιμα προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, τα (πρώην) κόκκινα προϊόντα θα είναι σταθερά τιμολόγια – όπως είναι και τα μπλε, απλώς με διαφορετική φόρμουλα χρέωσης. Επομένως, για τους καταναλωτές θα είχε ίσως νόημα μία «χαρτογράφηση» που θα έδειχνε πως πρόκειται για συγγενικά συμβόλαια (και η επιλογή ενός επίσης συγγενικού χρώματος, δηλαδή μίας απόχρωσης του γαλάζιου). Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα έκανε δυσδιάκριτες τις διαφορές τους.

Οι άλλοι αστερίσκοι & τα υπόλοιπα τιμολόγια

Όσον αφορά τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια, η ΡΑΑΕΥ στην απόφασή της θα κληθεί να τοποθετηθεί και στις υπόλοιπες ενστάσεις των παρόχων, όπως στο τι θα ισχύει στην περίπτωση που λήξει η σύμβαση, χωρίς ο πελάτης να έχει επιλέξει πώς θα τιμολογείται πλέον. Επίσης, και για τα νέα προϊόντα, πάροχοι ζητούν να υπάρχει η δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των όρων της σύμβασης, στην περίπτωση εξαιρετικών λόγων.

Ανάλογο αίτημα είχαν διατυπώσει πολλοί προμηθευτές και στη διαβούλευση που προηγήθηκε για τα προϊόντα των υπόλοιπων «χρωμάτων» - οι προβλέψεις της οποίας θα ενσωματωθούν σε μία απόφαση, μαζί με τα (πρώην) κόκκινα τιμολόγια. Επίσης, οι εταιρείες είχαν «βρει» προβληματική την εισήγηση της Αρχής για κατάργηση των κλιμακωτών τιμολογίων, στην περίπτωση των καταναλωτών που δεν διαθέτουν «έξυπνο» μετρητή.

Έτερο «αγκάθι» ήταν η πρόβλεψη της ΡΑΑΕΥ για σύναψη συμβάσεων αποκλειστικά εγγράφως. Παράλληλα, προμηθευτές είχαν ζητήσει να επιτρέπεται η ανάκτηση τυχόν προωθητικών παροχών, στην περίπτωση πρόωρης αποχώρησης ενός καταναλωτή από κάποιο κυμαινόμενο τιμολόγιο. Αίτημα πάντως στο οποίο η Αρχή δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη.