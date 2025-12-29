Τουλάχιστον 3.000 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους φέτος προσπαθώντας να φτάσουν στην Ισπανία

Η πλειονότητα των 3.090 θανάτων που καταγράφηκαν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου αφορά την θαλάσσια οδό του Ατλαντικού ανάμεσα στην Αφρική και τις Κανάριες Νήσους.

Περισσότεροι από 3.000 μετανάστες έχασαν την ζωή τους το 2025 στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία, σύμφωνα με έκθεση της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Caminando Fronteras. Ο αριθμός είναι αισθητά χαμηλός σε σύγκριση με το παρελθόν εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του αριθμού των ανθρώπων που επιχειρούν το ταξίδι.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, η πλειονότητα των 3.090 θανάτων που καταγράφηκαν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου αφορά την θαλάσσια οδό του Ατλαντικού ανάμεσα στην Αφρική και τις Κανάριες Νήσους που θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο.

Η έκθεση της Caminando Fronteras, που βασίζεται σε μαρτυρίες των οικογενειών των μεταναστών και επίσημες στατιστικές για τους διασωθέντες, επιβεβαιώνει τους τελευταίους αριθμούς που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει μείωση κατά 40,4% στον αριθμό των μεταναστών που εισήλθαν στην Ισπανία από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι την 15η Δεκεμβρίου σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2024, με 35.935 αφίξεις έναντι 60.311 το 2024.

Οι μισές από τις αφίξεις προέρχονται από τον δρόμο του Ατλαντικού στην διαδρομή ανάμεσα στις ακτές της δυτικής Αφρικής και τις Κανάριες Νήσους.

Όμως, αν και υπάρχει σημαντική μείωση αφίξεων μεταναστών στις Κανάριες Νήσους, έχει ανοίξει μία νέα διαδρομή, ακόμη πιο επικίνδυνη προς το αρχιπέλαγος με σταθμό αναχώρησης την Γουινέα.

Μεταξύ των θυμάτων που έχουν καταγραφεί από την ΜΚΟ υπάρχουν 437 παιδιά και 192 γυναίκες.

Η Caminando Fronteras διαπιστώνει επίσης αύξηση των αριθμού των σκαφών που αποπλέουν από την Αλγερία, με βασική κατεύθυνση τις Βαλεαρίδες, την Ιμπίθα και την Φορμεντέρα.

Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από τους Αλγερινούς, αλλά το 2025 την χρησιμοποίησαν πολλοί μετανάστες προερχόμενοι από την Σομαλία, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν.

Ο αριθμός των νεκρών στην διαδρομή αυτή διπλασιάσθηκε το 2025 για να φθάσει τους 1.037 σε σχέση με το 2024.

Το 2024, τουλάχιστον 10.457 μετανάστες έχασαν την ζωή τους ή χάθηκαν στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην Ισπανία. Ήταν ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισαν οι καταγραφές της οργάνωσης το 2007.

Για να εξηγήσει την μείωση των αφίξεων στην Ισπανία, η Caminando Fronteras σημειώνει την αύξηση και συστηματοποίηση της χρηματοδότησης τρίτων χωρών για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών με την περιφρούρηση των συνόρων ήδη από τις χώρες καταγωγής.

Οι αναχωρήσεις, κυρίως μέσω της διαδρομής του Ατλαντικού (Μαυριτανία, Σενεγάλη , Γκάμπια, Γουινέα-Κονακρί κλπ), εμποδίζονται μέσω του πολλαπλασιασμού των ελέγχων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ