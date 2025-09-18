ΗΠΑ: Πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μετά το υψηλό 4ετίας

Μειώθηκε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα.

Σημαντική μείωση κατέγραψε ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, μετά το ρεκόρ της περασμένης εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 33.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 231.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου, δήλωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 240.000 αιτήσεις.

Η μείωση αντέστρεψε εν μέρει μια αύξηση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία είχε ωθήσει τις αιτήσεις στις 263.000, επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021.

Αν και οι απολύσεις παραμένουν χαμηλές, όσοι χάνουν τις δουλειές τους αντιμετωπίζουν μεγάλες περιόδους ανεργίας λόγω του ρυθμού στασιμότητας των προσλήψεων.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα βοήθειας μειώθηκε κατά 7.000 σε 1,920 εκατομμύρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την έκθεση των αιτήσεων.

Η μέση διάρκεια της ανεργίας αυξήθηκε στις 24,5 εβδομάδες τον Αύγουστο, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2022, από 24,1 τον Ιούλιο.

Η ζήτηση για εργαζόμενους έχει επιβραδυνθεί, με τους οικονομολόγους να αποδίδουν την αβεβαιότητα που προκύπτει από τους δασμούς στις εισαγωγές. Ταυτόχρονα, η καταστολή της μετανάστευσης έχει μειώσει την προσφορά εργασίας, δημιουργώντας αυτό που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, περιέγραψε την Τετάρτη ως μια «περίεργη ισορροπία».

«Συνήθως, όταν λέμε ότι τα πράγματα είναι σε ισορροπία, αυτό ακούγεται καλό», δήλωσε ο Πάουελ στους δημοσιογράφους. «Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, η ισορροπία οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση έχουν μειωθεί αρκετά απότομα. Τώρα βλέπουμε το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται».

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε την Τετάρτη το βασικό επιτόκιο μιας ημέρας κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στο εύρος 4,00%-4,25% και προέβλεψε σταθερό ρυθμό μειώσεων για το υπόλοιπο του 2025 για να βοηθήσει την αγορά εργασίας.