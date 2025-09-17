Eurostat: Στο 2,4% ο πληθωρισμός της ΕΕ τον Σεπτέμβριο – Άνω του μέσου όρου η άνοδος στην Ελλάδα

Τα τελικά στοιχεία για την πορεία του εναρμονισμένου δείκτη τιμών τον Αύγουστο σε όλη την ΕΕ ανακοίνωσε η Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 2,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, αλλά και σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη «έτρεξε» με ρυθμό 2% τον Αύγουστο, ρυθμός αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

Για την Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν πως ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κινήθηκε με ρυθμό 3,1%, άνω του μέσου όρου της ΕΕ. Η άνοδος ήταν αντίστοιχη με αυτή που έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Η Eurostat αναφέρει πως ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης τιμών καταγράφηκε στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%). Αντιθέτως, πιο γρήγορα «έτρεξε» ο πληθωρισμός στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Τον Αύγουστο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,19 π.μ.).