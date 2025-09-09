Αυγά και χωράφια γεμάτα με πλαστικά: Παιχνίδια με την υγεία μας και τους κανονισμούς ΕΕ

Κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί, κανείς να αντιδρά, κανείς να φοβάται πραγματικά

H είδηση ότι αυγά στην Ελλάδα περιέχουν σε υψηλή δόση τα λεγόμενα αιώνια πλαστικά προκάλεσε αίσθηση σε όλους μας. Δυστυχώς τα πράγματα είναι μάλλον χειρότερα από όσο φαίνονταν στην αρχή: η έρευνα μελέτησε αυγά χωριάτικα, αυτά δηλαδή που φτιάχνει η μάνα σας η η θεία σας στο χωριό και σας τα στέλνει γεμάτη χαρά να τα δώσετε στα παιδιά σας!!! Αντίθετα, τα αυγά που αγοράζουμε από την αγορά, φαίνεται και με βάση δηλώσεις υπευθύνων ότι ελέγχονται συνεχώς και είναι ελεύθερα παρόμοιων επιβαρύνσεων.

Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υποθέσει κανείς ότι τα αιώνια πλαστικά, έχουν μπει στην αυλή κάθε νοικοκυριού στην Ελλάδα και προφανώς επηρεάζει και άλλα ιδιοπαραγόμενα είδη, αφού η έρευνα εξελίχθηκε σε αγροτικές περιοχές των νομών Σερρών, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Αττικής και Ηλείας. Περιοχές αντιπροσωπευτικές της αγροτικής Ελλάδας. Μια επόμενη έρευνα, ίσως μας απαντήσει, εάν τα λεγόμενα χωριάτικα προϊόντα εν γένει, είναι όντως όχι υγιεινά όπως εμείς νομίζουμε αλλά απλώς κατάλληλα για βρώση εάν δεν τα τρώμε σε μεγάλες ποσότητες… Μέχρι τότε όμως εμείς θα ζούμε με την αμφιβολία.

Από εκεί που ήταν μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις «άκρη» στο χωριό και να βρίσκεις φρέσκα αυγά, φτάσαμε εν μια νυκτί σε οδηγίες χρήσεως χωριάτικων αυγών: μέχρι την ηλικία των 20 τόσα αυγά, από εκεί μέχρι τα 35 λιγότερα κλπ κλπ για να μη συσσωρεύσεις στον οργανισμό σου πολλά αιώνια πλαστικά. Και όλα αυτά πάνω που τα αυγά απενοχοποιήθηκαν για την πρόκληση χοληστερίνης.

Πού καταλήγουν οι κενές συσκευασίες αγροχημικών

Παράλληλα τις ημέρες αυτές, βρίσκεται σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η απόφαση για την ασφαλή απόσυρση των συσκευασιών αγροχημικών προϊόντων. Ναι καλά καταλάβατε, μέχρι τώρα το σύνολο σχεδόν των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, διατίθεντο όπως ο καθένας χρήστης νόμιζε καλύτερα!!! Ο πλέον προσφιλής τρόπος ήταν η φωτιά, ειδικά την περίοδο της σποράς σιτηρών, δηλαδή Νοέμβριο με Δεκέμβριο, όπου ο φόβος φωτιάς ήταν ελάχιστος αφού όλα γύρω ήταν οργωμένα.

Μπουρλότο!!!

Η ιδέα της συλλογής και ανακύκλωσης πρωτοκυκλοφόρησε το 2021, φυσικά ως ευρωπαϊκή απαίτηση και επί 4+ χρόνια συζητιέται! Προφανώς το θέμα κρίνεται ως μη επείγον από όλους τους συντελεστές. Στο ενδιάμεσο, συσσωρεύονται παντού απορρήματα πάσης φύσεως.

Τελευταία, κάποιοι Δήμοι, όχι κατ΄ανάγκη οι πλέον αγροτικοί, έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες συλλογής κενών συσκευασιών αγροχημικών. Δυστυχώς τις περισσότερες των περιπτώσεων θα τις χαρακτήριζε κανείς «ερασιτεχνικές». Κάποιος μάστορας, έφτιαξε ένα σιδερένιο κιβώτιο με πλέγμα γύρω γύρω, το τοποθέτησαν σε κάποιο σημείο δυστυχώς κοντά σε υδροληψία που γεμίζουν οι αγρότες τα ψεκαστικά τους και το ονόμασαν «Σημείο συλλογής κενών συσκευασιών»!

Πρώτον και κυριότερο, εκτός των φυτοφαρμάκων, σημαντικά πλαστικά απόβλητα, έχουν τα λιπάσματα, η χρήση των οποίων έχει αυξηθεί. Οι χώροι αυτοί, είναι πολύ μικροί για να χωρέσουν ορισμένες δεκάδες σακούλες λιπασμάτων, όταν ένα γεωργός κάνει επιφανειακή λίπανση για παράδειγμα.

Δεύτερον, το γεγονός ότι οι απορριπτόμενες συσκευασίες απλώς προστατεύονται από τυχόν αδέσποτα σκυλιά, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν συλλογή κενών συσκευασιών...

Αναρωτιέται κανείς τι θα πούμε στον Ευρωπαίο Περιβαλλοντικό Εισαγγελέα όταν με το καλό κοπιάσει κι αυτός με τη σειρά του, όπως έκανε προ διμήνου η άλλη συνάδελφός του και τάραξε τα ήρεμα νερά των αγροτικών επιδοτήσεων.

...ενώ ζητάμε ελέγχους στα σύνορα

Ένα από τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κινήματος σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι η απαγόρευση εισαγωγών από χώρες που παράγουν αγροτικά προϊόντα με τη χρήση απαγορευμένων εδώ σε εμάς χημικών προϊόντων, καθώς και άλλων καλλιεργητικών μεθόδων παρωχημένων για εμάς. Και τι θα απαντήσουμε ως Έλληνες; Ότι χρησιμοποιούμε μεν τα επιτρεπτά αγροχημικά αλλά ακόμη κουβεντιάζουμε για το τι θα κάνουμε τις συσκευασίες τους, ενώ τα αιώνια πλαστικά βρίσκονται κυριολεκτικά στην αυλή του σπιτιού μας; Η έρευνα που αποκάλυψε τα παραπάνω στη σύνοψή της αναφέρει με σαφήνεια: Backyard (=πίσω αυλή) eggs from Greece analyzed for PFAS, metals and other micropollutants.

Όποιος επισκεφθεί ποτιστικά χωράφια, θα παρατηρήσει ότι εκεί γύρω στην παροχή νερού, υπάρχουν άφθονα πλαστικά υπολείμματα από μπουκάλια λάδι (το βάζουν στα ποτιστικά κανόνια) ή άφθονα μικρά κομμάτια πλαστικά από σωλήνες στάγδην άρδευσης αλλά κι ένα σωρό άλλα πλαστικά και σακούλες.

Τα πράγματα δυστυχώς εξελίσσονται άσχημα ακόμη και στον τομέα της υγείας μας. Τη μια ημέρα, έρευνα αποκαλύπτει αιώνια πλαστικά στα αυγά, την επομένη ο ΣΕΒΓΑΠ αλλά και βουλευτές στο Κοινοβούλιο καταγγέλλουν ότι αδέσποτα σκυλιά κατασπαράζουν θανατωμένα από την ευλογιά πρόβατα και αναχωρούν προς πάσα κατεύθυνση, συνεχώς όλοι μας βλέπουμε στους επαρχιακούς δρόμους, εκεί που Δήμοι κόβουν τα αγριόχορτα σε πλάτος 1 μέτρο οτι ο τόπος είναι γεμάτος σκουπίδια, ενώ σε 2 μήνες όλη η Ελλάδα θα καπνίζει από τα ελαιοκλαδέματα που καίγονται αμέσως μετά τη συγκομιδή.

Κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί, κανείς να αντιδρά, κανείς να φοβάται πραγματικά, ούτε για την δημόσια υγεία, ούτε για τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες, ούτε για την επίτευξη μιας κάποιας βιωσιμότητας στην πρωτογενή μας παραγωγή! Και τα Σούπερ Μάρκετ στην Ευρώπη, δεν θα κάνουν δεκτά πιστοποιητικά κάποια στιγμή στο μέλλον που έχουν εκδοθεί από εταιρείες όπως αυτές των βιολογικών προϊόντων που πρόσφατα τιμωρήθηκαν με 6/μηνη ανάκληση άδειας.