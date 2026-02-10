Bain & Company: Η παγκόσμια αγορά M&A αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική της το 2026

Η παγκόσμια αγορά Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A) διατηρεί τη δυναμική της για το 2026 μετά τη θεαματική ανάκαμψη του 2025, όπου η αξία των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 40%, αγγίζοντας τα 4,9 τρισ. δολάρια.

Η έρευνα της Bain σε 300 M&A στελέχη έδειξε ότι το 80% των ερωτηθέντων αναμένει σταθεροποίηση ή περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας το 2026. Το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, υποστηριζόμενο από τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, τη συσσώρευση αποθεμάτων από ιδιωτικά κεφάλαια (private equity) και τη διάθεση των venture capital funds για ρευστοποίηση. Παράλληλα, η ηγεσία των επιχειρήσεων αναγνωρίζει πλέον ότι τα παραδοσιακά μοντέλα ανάπτυξης έχουν εξαντλήσει τα όριά τους, καθιστώντας τις στρατηγικές εξαγορές απαραίτητο μοχλό για τον ανασχηματισμό τους.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Ψαρρής, Managing Partner της Bain & Company Greece, «σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχιζόμενων γεωοικονομικών ανακατατάξεων, η στρατηγική επανατοποθέτηση των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Η ισχυρή δυναμική της παγκόσμιας αγοράς M&A το 2025, σε συνδυασμό με τις επιλεκτικά θετικές προοπτικές για το 2026, δημιουργεί ένα κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας για στοχευμένο μετασχηματισμό και αναβάθμιση των στρατηγικών δυνατοτήτων των οργανισμών.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, η αγορά M&A εισέρχεται σε μια πιο ώριμη φάση, με εντονότερο ενδιαφέρον από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, υψηλής ποιότητας συναλλαγές και ισχυρή ανθεκτικότητα του mid-market. Παράλληλα, αυξάνεται το ενδιαφέρον για περιουσιακά στοιχεία με ορατές ταμειακές ροές και σαφή στρατηγικό ρόλο, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τοπίο των συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) το 2025 κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών, με συγκέντρωση σε μια σειρά στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Ο τεχνολογικός κλάδος κατέγραψε έντονη δραστηριότητα σε αριθμό συμφωνιών, ενώ το real estate και ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ασφάλειες, η ενέργεια, η υγεία, καθώς και τα τυχερά παιχνίδια, συγκέντρωσαν υψηλό μερίδιο της συνολικής αξίας.

Η αγορά χαρακτηρίστηκε από ισχυρά flagship deals, σε συνδυασμό με ανθεκτική δραστηριότητα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η οποία συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του deal flow. Παράλληλα, η αυξημένη συμμετοχή διεθνών στρατηγικών και χρηματοοικονομικών επενδυτών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς δημιουργούν προϋποθέσεις για μια επιλεκτικά επεκτατική πορεία των M&A, με έμφαση στη στρατηγική συνάφεια, τη δημιουργία αξίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δυνάμεις που διαμορφώνουν την αγορά M&A το 2026

Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών ανακατατάξεων, της μετα-παγκοσμιοποίησης και των μεταβαλλόμενων πηγών κερδοφορίας ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητος το 2025. Το 2026, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο για τις εταιρείες, καθώς μεταβαίνουν από την απλή αντίδραση σε αυτές τις δυνάμεις, στη δραστήρια αναδιαμόρφωση της στρατηγικής τους και των χαρτοφυλακίων τους, σύμφωνα με τη Bain.

Οι τεχνολογικές ανακατατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τη κβαντική τεχνολογία, θα επηρεάσουν βαθιά τη δραστηριότητα των συμφωνιών φέτος. Σχεδόν οι μισές συμφωνίες στον κλάδο της τεχνολογίας ενσωματώνουν ήδη πτυχές τεχνητής νοημοσύνης — τάση που αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς οι παίκτες του κλάδου διεκδικούν περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν ταλέντο και τεχνογνωσία ΤΝ. Μεταξύ των μη τεχνολογικών επιχειρήσεων, οι συναλλαγές θα ενταθούν με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων.

Η γεωπολιτική και η μετα-παγκοσμιοποίηση θα παραμείνουν στο επίκεντρο της στρατηγικής M&A το 2026, καθώς οι δασμολογικές πιέσεις του 2025 κατέδειξαν πώς ο κατακερματισμός της αγοράς αναδιατάσσει τις ροές αγαθών, κεφαλαίων, πνευματικής ιδιοκτησίας και εργασίας. Οι εταιρείες αναμένεται να προχωρήσουν σε πιο τολμηρές κινήσεις, ισχυροποιώντας το παγκόσμιο αποτύπωμά τους σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής προτεραιότητας και περιορίζοντας την έκθεσή τους σε μη ευνοϊκές αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία για την ταχεία υλοποίηση αυτής της στρατηγικής αναπροσαρμογής.

Επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους αναμένεται να στραφούν ολοένα και περισσότερο στις συγχωνεύσεις και εξαγορές — συμπεριλαμβανομένων αποεπενδύσεων και εταιρικών αποσχίσεων (spin-offs) — καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές στους κλάδους τους εντείνουν την ανάγκη για ενεργή και στοχευμένη αναδιάρθρωση των εταιρικών χαρτοφυλακίων. Πάνω από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα της Bain προετοιμάζονται για την πώληση επενδυτικών στοιχείων τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση του στρατηγικού τους προσανατολισμού, την απελευθέρωση κεφαλαίων και την αξιοποίηση των υψηλών αποτιμήσεων στην τρέχουσα αγορά.

M&A και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύμφωνα με την έρευνα της Bain, η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από τα στελέχη M&A υπερδιπλασιάστηκε το 2025, αγγίζοντας το 45%. Πλέον, το ένα τρίτο των φορέων συναλλαγών εντάσσει συστηματικά την ΤΝ στις διαδικασίες του ή επανασχεδιάζει τη στρατηγική του με επίκεντρο αυτήν, ενώ περισσότεροι από τους μισούς προβλέπουν ότι η τεχνολογία θα μετασχηματίσει ριζικά την εκτέλεση των συμφωνιών.

Η Bain προσδιορίζει πέντε βασικούς άξονες μέσω των οποίων οι κορυφαίες εταιρείες μεγιστοποιούν την αξία των M&A: τη διαμόρφωση δυναμικών χαρτοφυλακίων υποψήφιων στόχων, την αναβάθμιση της ποιότητας της πληροφόρησης από εξωτερικές πηγές (outside-in intelligence), την επιτάχυνση των συνεργειών, τον περιορισμό του προπαρασκευαστικού φόρτου για την ενοποίηση και την εις βάθος κατανόηση των ενδιαφερόμενων μερών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετεξελίσσεται πλέον σε δομικό πυλώνα για το M&A», επισημαίνει ο Δημήτρης Ψαρρής. «Η στρατηγική ενσωμάτωσή της διασφαλίζει στους οργανισμούς ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι πρωτοπόροι του κλάδου την αξιοποιούν ως καταλύτη δημιουργίας αξίας σε κάθε στάδιο: από τον αρχικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του επενδυτικού πλάνου, έως την επιτυχή συναλλαγή αλλά και ενσωμάτωση των εταιρειών».

Κεφαλαιακοί περιορισμοί και επενδυτικές προτεραιότητες

Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί συνιστούν κομβική πρόκληση για τον κλάδο M&A το 2026. Παρά τη δυναμική δραστηριότητα του 2025, το ποσοστό των κεφαλαίων που διοχετεύθηκε σε εξαγορές υποχώρησε σε χαμηλό 30 ετών, καθώς οι επιχειρήσεις ιεραρχούν πλέον τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) και την Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D). Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού για τη διεκδίκηση πόρων, ο μεθοδικός μετασχηματισμός και η ουσιαστική δημιουργία αξίας καθίστανται πλέον επιτακτικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των συμφωνιών, επισημαίνει η Bain.

Η ατζέντα των M&A για το 2026

Στο τρέχον περιβάλλον, η Bain προκρίνει πέντε καθοριστικούς πυλώνες για την επιτυχία των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2026:

Ευθυγράμμιση με το νέο Στρατηγικό Πλαίσιο: Η ηγεσία ενός οργανισμού οφείλει να αξιολογεί αυστηρά εάν κάθε συναλλαγή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα σε αγορές υψηλής προτεραιότητας, επιταχύνει την απόκτηση κρίσιμων δεξιοτήτων ή διευκολύνει την αποεπένδυση από δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν πλέον το εταιρικό όραμα.

Μεγιστοποίηση Απόδοσης των Στρατηγικών Συναλλαγών: Μετά το κύμα μεγάλων συναλλαγών του 2025, το επίκεντρο μετατοπίζεται αποφασιστικά στη δημιουργία και υλοποίηση αξίας. Οι νικητές θα είναι εκείνοι που θα διαθέτουν σαφή «θεωρία ενσωμάτωσης» (integration thesis), για να καθορίσουν την κατάλληλη σειρά ενεργειών —δηλαδή, πού να σταθεροποιήσουν και να ενσωματώσουν, και πού και πότε να μετασχηματίσουν— και θα είναι έτοιμες να λάβουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιες προτεραιότητες θα θέσουν.

Ολιστικός Επιχειρησιακός Έλεγχος (Due Diligence): Σε ένα περιβάλλον περιορισμένης ρευστότητας, ο έλεγχος υπερβαίνει την απλή επικύρωση μιας συμφωνίας. Πλέον, αποτελεί το εργαλείο επιβεβαίωσης για τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων. Μια αυστηρή, επενδυτικά καθοδηγούμενη (thesis-led) προσέγγιση επιτρέπει ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους αγοραστές να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους καθιερωμένους παίκτες.

Ανάπτυξη Προηγμένων Δυνατοτήτων M&A: Οι εταιρείες που επενδύουν σήμερα στη συγκρότηση ολοκληρωμένων και επαναλήψιμων δυνατοτήτων M&A — από το deal sourcing έως την ενσωμάτωση — αποκτούν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση ποιοτικών περιουσιακών στοιχείων, ενισχύοντας την αξιοπιστία του αφηγήματος δημιουργίας αξίας και επιταχύνοντας την υλοποίηση συνεργειών.

Δυναμική Κατανομή Κεφαλαίων: Απαιτείται μια μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση στην κατανομή κεφαλαίων, που να εξισορροπεί επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex), Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) και M&A. Οι φορείς συναλλαγών (dealmakers), οφείλουν να επικαιροποιούν συστηματικά τον στρατηγικό τους σχεδιασμό και να επικοινωνούν με σαφήνεια στους επενδυτές τον καταλυτικό ρόλο των εξαγορών στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης και αξίας.

Προοπτικές για τον κλάδο

Η έκθεση της Bain & Company αναλύει τις στρατηγικές M&A σε 13 κλάδους και 10 γεωγραφικές περιοχές, αναδεικνύοντας τις εξής κυρίαρχες τάσεις:

Τραπεζικός Κλάδος: Η δραστηριότητα σημείωσε κατακόρυφη άνοδο το 2025, με την αξία των συμφωνιών να ανέρχεται στα 212 δισ. δολάρια υπό την ώθηση ενός ευνοϊκότερου ρυθμιστικού πλαισίου και της ανάγκης για ψηφιακό εκσυγχρονισμό. Οι τράπεζες μετατοπίστηκαν από τις αμυντικές κινήσεις σε επενδύσεις στρατηγικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Bain, οι σύνθετες συμφωνίες που συνδύασαν κλίμακα και εύρος δραστηριοτήτων απέφεραν 30% υψηλότερες αποτιμήσεις σε σύγκριση με τις μονοδιάστατες προσεγγίσεις.

Ενέργεια (Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο): Ο κλάδος κατέγραψε επιδόσεις-ρεκόρ, με τις εταιρείες να επιδιώκουν οικονομίες κλίμακας, μείωση του κόστους και περαιτέρω καθετοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειμένου να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τόσο τις μειούμενες τιμές πετρελαίου όσο και τη ζήτηση-ρεκόρ για φυσικό αέριο. Η αγορά συγκεντρώνεται πλέον σε περιορισμένο αριθμό ισχυρών παικτών, καθώς την τελευταία δεκαετία οι 20 κορυφαίοι αγοραστές αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Λογισμικό (Software): Οι εταιρείες λογισμικού εξαγόρασαν έναν αριθμό-ρεκόρ περιουσιακών στοιχείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) το 2025, με σχεδόν τις μισές τεχνολογικές συμφωνίες να περιλαμβάνουν κάποιο στοιχείο AI, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2024, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μία στις τέσσερις συμφωνίες. Οι εταιρείες λογισμικού αξιοποιούν τις M&A στρατηγικές ως επιταχυντή καινοτομίας και μέσο προσέλκυσης κορυφαίου ταλέντου, ενώ οι συνέργειες για την ενίσχυση των εσόδων αποτελούν πλέον τον κεντρικό πυλώνα της επενδυτικής τους στρατηγικής εσόδων που καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της εξίσωσης.

Ο πλήρης κατάλογος των κλάδων που καλύπτει η έκθεση της Bain περιλαμβάνει: αυτοκινητοβιομηχανία και μετακινήσεις, τραπεζικό τομέα, δομικά υλικά, καταναλωτικά προϊόντα, άμυνα, μηχανήματα και εξοπλισμό, μέσα ενημέρωσης, προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας, εξορυκτική βιομηχανία, ενέργεια και φυσικούς πόρους, φαρμακευτικά προϊόντα, λογισμικά και τηλεπικοινωνίες.

Η έκθεση καλύπτει επίσης τις ακόλουθες αγορές: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Ευρύτερη Κίνα, Ευρωζώνη, Ινδία, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.