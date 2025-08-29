Υπερταμείο - Θεσσαλονίκη: Τι έρχεται για Μαρίνα Καλαμαριάς, ΟΛΘ, Γκόνο, Σταθμό, Κυβερνείο, Νοσοκομεία

Ποια είναι τα projects που προχωρούν ή σχεδιάζονται υπό την «ομπρέλα» Υπερταμείου – PPF στη Θεσσαλονίκη. Τι ανάφερε ο επικεφαλής του fund, κ. Γ. Παπαχρήστου, για Μαρίνα Καλαμαριάς, προβλήτα ΟΛΘ, Στρατόπεδο Γκόνου, Σιδηροδρομικό Σταθμό, Κυβερνείο και Δομές Υγείας. Οι εξελίξεις.

Νέος διαγωνισμός για την αξιοποίηση της μαρίνας Καλαμαριάς ενδεχομένως και στα τέλη του έτους, υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους για την εκμετάλλευση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου ακόμη και μέσα στο 2025, πλήθος ενεργειών και σχεδίων για ακίνητα, σιδηροδρομικές υποδομές – σταθμούς, το περίφημο Παλατάκι (Κυβερνείο), τον ΟΛΘ αλλά και για δομές υγείας, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του Υπερταμείου όσον αφορά υποδομές και assets που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» του (και μέσω PPF – πρώην ΤΑΙΠΕΔ) στη Θεσσαλονίκη.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του fund και τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «το Υπερταμείο εξελίσσεται από απλός διαχειριστής περιουσίας σε στρατηγικό εταίρο της πολιτείας, με κοινωνικό και περιφερειακό αποτύπωμα, επιχειρησιακή ευελιξία και θεσμική αξιοπιστία υιοθετώντας το ακόλουθο δίπτυχο:

Α) Ουσιαστική επαφή με την τοπική κοινωνία, ακούμε τη φωνή και τις ανάγκες των πολιτών και τις συνδυάζουμε όμως με τα πραγματικά δεδομένα ώστε αυτά τα μεγάλα έργα να είναι βιώσιμα για την πόλη.

Β) Παράλληλα, προσεγγίζουμε τα έργα υποδομών με διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες έχοντας πλέον στη «φαρέτρα μας» την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων - το γνωστό πλέον σε όλους PPF-, που λειτουργεί υπό τον Πάνο Σταμπουλίδη, ως επιταχυντής.

Αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, για να υλοποιηθούν τα σχέδια και οι δράσεις που παρουσιάστηκαν συμβάλλοντας σε τρία πεδία: α) αναβάθμιση των υποδομών, β) ανάπλαση και αξιοποίηση εμβληματικών χώρων, γ) υποστήριξη της δημόσιας υγείας».

Ο κ. Παπαχρήστου αναφέρθηκε σε κάποια project και έργα που προωθούνται, σχεδιάζονται ή είναι σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία. Να αναφέρουμε, βέβαια, ότι κάποια προωθούνται μέσω της μονάδας PPF υπό τον κ. Π. Σταμπουλίδη νυν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του fund, με ιδιαίτερα πλούσιο έργο ως εκτελεστικό μέλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος του (πρώην) ΤΑΙΠΕΔ.

Ο προβλήτας του ΟΛΘ

Κάνοντας λόγο για κάποιες από τις υποδομές, ο κ. Παπαχρήστου ανέφερε ότι «η επέκταση του Προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον ΟΛΘ, εταιρεία στην οποία είμαστε μέτοχοι, αποτελεί εμβληματικό έργο. Το έργο αυτό αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τις υποδομές του λιμανιού αυξάνοντας την εμπορικότητά του, ενώ θα δώσει στην πόλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα, ως θαλάσσια πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». Παράλληλα, η τοπική κοινωνία θα ωφεληθεί άμεσα, καθώς προβλέπεται η δημιουργία περίπου 4.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο. Με την υλοποίηση του έργου, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει πλοία κατηγορίας Ultra Large Container Vessels, -χωρητικότητας 24.000 TEUs- και με το τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί, στο μέγιστο βαθμό το συγκριτικό του πλεονέκτημα, ως θαλάσσια πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις 17.04.2024 η «Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - ΤΕΚΑΛ Α.Ε.» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής». Οι Υποχρεωτικές Επενδύσεις του λιμένα της Θεσσαλονίκης αποτελούν μέρος του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan). Περιλαμβάνονται υποχρεωτικές επενδύσεις, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, ύψους έως 180 εκατ. ευρώ και επιπλέον επενδύσεις ύψους περί των 120 εκατ. ευρώ, καταρτίζοντας έτσι ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμώμενου ύψους 300 εκ. ευρώ μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης.

Εξελίξεις για τη Μαρίνα Καλαμαριάς

Επιπλέον, ξεκινά έως το τέλος του 2025 ένας ακόμα σημαντικός διαγωνισμός, αυτός για τη Μαρίνα Καλαμαριάς. Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της μαρίνας με ήπια πλέον δόμηση, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Το εγκεκριμένο Master Plan προβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μαρίνας Καλαμαριάς με ήπια δόμηση, όπως έχουμε αναφέρει, ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των προδιαγραφών ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση της Μαρίνας Καλαμαριάς με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Παλατάκι – Κυβερνείο

Για να προσθέσει: «σχετικά με το δεύτερο πεδίο, της ανάπλασης χώρων, ξεχωρίζω το Κυβερνείο: Ένα ιστορικό κτήριο με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο. Βρέθηκε ο τρόπος αξιοποίησής του, μέσα από τη σύμπραξη της Βουλής των Ελλήνων, της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου. Δημιουργούμε έναν πολυχώρο πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων. Δίνουμε ξανά ζωή στο Παλατάκι, όπως ζητά και η τοπική κοινωνία. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαβουλεύσεις με τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών και μέσα στον Αύγουστο ξεκίνησε από την ΕΤΑΔ ο διεθνής διαγωνισμός για τις μελέτες αποκατάστασης που απαιτούνται. Στόχος μας είναι εντός του 2026 να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και κόστους το οποίο θα δοθεί στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε ακολούθως να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης». Να αναφέρουμε ότι ήδη «τρέχει» διαγωνισμός για την μελέτη: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ (ΤΕΩΣ) ΚΥΒΕΡΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αύγουστος 2025), ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με λήξη στις 30/9. Οσον αφορά σε επόμενες ενέργειες, οι ανωτέρω μελέτες θα οριστικοποιήσουν το κόστος αποκατάστασης, business plan & παραχώρησης (Η1 - 2026), ακολουθεί η δημοπράτηση έργου αποκατάστασης (Η2 2026) και η ολοκλήρωση (με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των μελετών) των εργασιών στο πρώτο «μισό» του 2028.

Το πρώην στρατόπεδο Γκόνου

Το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, ακίνητο της θυγατρικής μας ΓΑΙΑΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, έχει πάρει πλέον μία πολύ δυναμική πορεία. «Προχωράμε με διαδικασίες fast-track και βρισκόμαστε στο δεύτερο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το αίτημα για τη δημιουργία ενός Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών αποτελεί ένα αίτημα δεκαετιών που φτάνει πλέον στην υλοποίηση με σημαντικούς επενδυτές να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. Τα οφέλη του έργου για την εθνική και την τοπική οικονομία είναι πολλά. Θα σταθώ μόνο σε μια κοινωνική διάσταση και σε μια περιβαλλοντική: Θα δημιουργηθούν 3.000 νέες θέσεις εργασίας και περισσότερα από 300 βαρέα οχήματα θα απομακρυνθούν από το κεντρικό οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης σε ημερήσια βάση, δίνοντας μια προφανή ανάσα στην πόλη», σημείωσε. Η αξιοποίηση θα γίνει με΄σω παραχώρησης, αξίας 155 έως 260 εκατ. ευρώ και ήδη βρίσκεται ο διαγωνισμός σε ανταγωνιστικό διάλογο με συμμετοχή των ΟΛΘ και Goldair-AKTOR-Trade Estates.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός

Ένα άλλο σημαντικό έργο, αφορά στην εκκίνηση ανάπτυξης του εμβληματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, θέμα που έχει αναδείξει το insider.gr. «Αξιοποιώντας τα πρότυπα του εξωτερικού όπου οι σταθμοί δεν αποτελούν απλά σημεία άφιξης και αναχώρησης. Το έργο αυτό δεν θα αλλάξει μόνο την εμπειρία των επιβατών και των επισκεπτών, αλλά και θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ήδη έχει δημοσιευθεί από την ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ η πρόσκληση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος και στα μέσα του επόμενου μήνα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς βλέπει η αγορά αυτό το ακίνητο των 83.000 τ.μ., στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ποιες χρήσεις θα υπάρχουν», ανέφερε ο κ. Παπαχρήστου.

Οι δομές υγείας

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Υπερταμείου μέσα από την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων, στο μεγάλο έργο που γίνεται για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Τρέχουν ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί 14 παρεμβάσεις στο ΑΧΕΠΑ, στο Παπανικολάου, στο Ιπποκράτειο, στο Γεννηματάς και το Άγιος Δημήτριος, στο Άγιος Παύλος και το Παπαγεωργίου. Επίσης 12 έργα αναβάθμισης κέντρων υγείας τα περισσότερα εκ των οποίων ολοκληρώνονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Για παράδειγμα, αναφορικά με την ανέγερση κτιρίου αφιερωμένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιματολογικής Κλινικής (Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Η ΣΤΟΡΓΗ), με αξία σύμβασης 10.777.848,55 ευρώ, η εκτιμώμενη ολοκλήρωση είναι για τον Ιούνιο 2026.