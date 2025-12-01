Ειδήσεις | Ελλάδα

Λήξη συναγερμού στα Δικαστήρια της Ευελπίδων μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λήξη συναγερμού στα Δικαστήρια της Ευελπίδων μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας
Στις 9 και 5 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε σε τηλεοπτικό σταθμό και ενημέρωσε για τοποθέτηση βόμβας στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Τελευταία ενημέρωση: 11:45

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια Ευελπίδων, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Αφού παρήλθε το χρονικό περιθώριο που είχε δώσει το άτομο που τηλεφώνησε για την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού και διενεργήθηκε έλεγχος στον χώρο αποδείχθηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Νωρίτερα άγνωστος επικοινώνησε με γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, δίνοντας χρονικό περιθώριο για την έκρηξη της βόμβας στις 9:50.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιστροφή ενοικίου: Γιατί «ψαλιδίστηκε» η ενίσχυση - Ποιοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις - Τα πρόστιμα

5 κόκκινες «σημαίες» και 6 tip για τις αγορές κατά την Cyber Monday

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider