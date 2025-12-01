Λήξη συναγερμού στα Δικαστήρια της Ευελπίδων μετά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας

Στις 9 και 5 το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε σε τηλεοπτικό σταθμό και ενημέρωσε για τοποθέτηση βόμβας στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Τελευταία ενημέρωση: 11:45

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου στα δικαστήρια Ευελπίδων, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Αφού παρήλθε το χρονικό περιθώριο που είχε δώσει το άτομο που τηλεφώνησε για την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού και διενεργήθηκε έλεγχος στον χώρο αποδείχθηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Νωρίτερα άγνωστος επικοινώνησε με γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, δίνοντας χρονικό περιθώριο για την έκρηξη της βόμβας στις 9:50.