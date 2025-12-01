Τσιάρας: Οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά έως ένα σημείο

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και τόνισε ότι «διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και μάλιστα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την χώρα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης».

Συμπλήρωσε δε, πως «ειδικά για τους Έλληνες αγρότες, υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ξηρασία στην παραγωγή, αλλά κι αυτά που απορρέουν από την διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, δήλωσε πως «οι αγρότες έχουν δίκιο, αλλά μέχρι ένα ορισμένο σημείο» και πρόσθεσε πως «είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «η πόρτα του Υπουργείου μου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Τέλος και μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και υποσχέθηκε πως «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».